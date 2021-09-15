Чиновница удила пуанты: мэра Черноморска поздравляли "Лебединым озером" – курьезное видео

Мэра Черноморска Одесской области оригинально поздравили с днем рождения. Одна из чиновниц горсовета оделась в костюм балерины и начала танцевать "лебединое озеро".

Пока женщина танцевала в проходах и у трибун сессионного зала, звучала музыка. Также диктор зачитывал текст о "темных силах, которые разрушают города".

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Побеждали чумного врача

Сначала голос из динамиков сказал депутатам оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. После этого в зал забежала руководительница департамента культуры горсовета, которая начала танцевать балет "Лебединое озеро".

В определенный момент также зашла фигура в темной одежде и маске "чумного врача". Однако имениннику удалось победить этого "злодея". Мэр Черноморска Василий Гуляев в этот день праздновал свое 58-летие.

Похожий случай раньше

8 марта 2020 года случилось другое "поздравление" в госучреждении. Тогда женщин, которые там работают, решили поздравить танцами полуобнаженных девушек. При этом сбоку стояла группа, которая пела веселую песню группы "Степь".

Однако это вызвало не слишком хорошие отзывы. Поскольку впоследствии уволили 2 чиновников облсовета и одного из местной ОГА.