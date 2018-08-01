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Чиновница горсовета Херсона Гандзюк о нападении с кислотой: Чувствовала, что я – следующая

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Чиновница Херсонского горсовета и активистка Екатерина Гандзюк считает, что нападение на нее случилось из-за ее работы и стоило около 500 долларов
Чиновница Херсонского горсовета и активистка Екатерина Гандзюк считает, что нападение на нее случилось из-за ее работы и стоило около 500 долларов / "Любимый Херсон"

Чиновница Херсонского горсовета и активистка Екатерина Гандзюк утверждает, что нападение на нее стоило около 500 долларов. Также отец потерпевшей видел нападавшего несколько дней назад. Относительно мотивов нападения, то она считает, что оно произошло из-за ее работы.

Об этом написал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

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"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой", – передает ее слова правозащитник.

В то же время он с ссылкой на водителя добавляет, что ее волосы и одежда дымила от разъедания кислотой.

По его словам, состояние Гандзюк близко к тяжелому.

"Привезли цветы. Она не могла открыть глаза. Один чуть открыла, просила показать ей цветы. Обрадовалась и пыталась улыбнуться. Уходя, услышали как Катя просила у врача "давайте в глаза нальем лидокаин?" Завтра будет консилиум и тогда будет понятно что к чему . Отец видел того, кто облил кислотой, еще несколько дней назад, когда Катя была в Киеве", – убеждает Найем.

Кроме того, активистка обнародовала некоторые детали о нападении.

Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я бы дала больше, чтобы не трогали. Я не боюсь – это часть моей работы. Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того, что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того, что Сергей Никитенко – журналист, я чувствовала, что я – следующая. Я не общаюсь ни с какими правоохранителями из Херсона,
– говорит она.

Также Найем возмущается, что полиция до сих пор ничего не сделала.

"Видео не изымали. Вы вдумайтесь... человека обливают кислотой, она разъедает ее тело, и полиция инкриминирует хулиганство. Вишенка на торте... До сих пор полиция не установила, чем именно облили Екатерину. Как любит говорить Екатерина "тупо нет полномочий"... Считаю, что это обычный теракт. С целью запугать всех нас", – подчеркнул он.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Произошло это, когда женщина вышла из подъезда дома и в это время на нее напал неизвестный. По словам журналиста Романа Синицина, за нападением на Гандзюк могут стоять либо правоохранители, либо сторонники России. К слову, генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.

Теги: Деньги Криминальные новости Новости Херсона Новости Украины
Источник: 24 канал
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