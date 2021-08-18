Дело в том, что недвижимость чиновница купила по цене 2 396 гривен за квадратный метр. Поскольку общая площадь этого помещения 45,9 квадратных метров, ее оценили в 110 тысяч гривен.

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Плодотворное лето чиновницы

Владелицу квартиры в Харькове Терещенко стала 16 августа. До этого она уже несколько раз за лето обновляла данные в своей декларации.

В июне ей подарили 3 миллиона гривен, а в июле женщина получила меньший подарок – 125 тысяч. Продавцом квартиры и источником поступления подаренных средств был 1 человек – Наталья Пинегина. Кем она является для чиновницы – неизвестно.

Сколько зарабатывает семья Терещенко

Согласно ежегодной декларации чиновницы, за 2020 год в ОГА она заработала лишь 232 632 гривны. Также она задекларировала средства полученные от Харьковской академии культуры и Universal Bank – суммарно 5 734 гривны.

Ее муж Антон Терещенко за этот год заработал чуточку больше. Средства он получал из 3 источников:

Сам себе выплачивал зарплату – 190 640 гривен.

ООО "ПСК-Харьков" – 28 839 гривен

"Инжиниринговая компания Альтон" – 59 498 гривен.

Открыто поддерживала Путина

Newsroom пишет, что Людмила Терещенко впервые "прославилась" на посту главы областного Центра молодежи в 2017 году. Тогда у нее заметили старые публикации в соцсети, где женщина выражала поддержку президенту России Владимиру Путину. Также она публично радовалась аннексии Крыма. Сама же Терещенко сказала, что "никогда не выступала против Украины".

Однако общественники направили письма с требованием уволить чиновницу губернатору, председателю облсовета и начальнику СБУ Харьковщины. Тогда ее уволили, но уже в марте 2020 года тогдашний глава Харьковской ОГА Алексей Кучер назначил женщину на нынешнюю должность.

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