Чиновнице Львовского горсовета Инне Свистун вручили подозрение: детали дела

Львовские прокуроры вручили подозрение начальнице управления коммунальной собственности Львовского горсовета Инне Свистун. Ее обвиняют в якобы служебной халатности. Правда, с такими обвинениями не согласен ни сама Свистун, ни мэр Львова Андрей Садовый.

О подозрении для руководительницы управления коммунальной собственности в своем фейсбуке рассказал Андрей Садовый.

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Он отметил, что возглавляемое его подопечной управление является лидером в Украине по привлечению инвестиций через систему ProZorro. Именно этого аспекта работы и касается дело.

От деятельности этого управления только в 2019 году Львов получил 388 миллионов гривен. Кроме того, государственный бюджет также получил 76 миллионов.

"Халатностью" в этом деле, очевидно, называют нежелание Инны быть служанкой местных дельцов, которые протягивают свои ручки к коммунальному имуществу. И система Prozorro их безусловно не устраивает,

– заявил мэр Львова.

Мэр также объяснил в чем заключается суть дела. Согласно постановлению Кабмина, общественные организации и творческие союзы могут оплачивать 2% от оценочной стоимости аренды за помещение до 70 квадратов и 6% за площадь более 70 квадратных метров.

Впрочем прокуратура считает, что стоимость аренды всех помещений составляет 6%. Поэтому 2% тариф считает будто незаконным.

Как заверила Инна Свистун, это очередная попытка отстранить ее от занимаемой должности, ведь многим не нравится ее принципиальная позиция по управлению коммунальным имуществом. Об этом сообщает Львовский горсовет.

"Подозрения еще не было. Была петиция об отстранении от работы, создавали комиссии, делали разное, но подозрения еще не вручали. Учитывая то, как выглядела ситуация с вручением подозрения, и какие журналисты сразу появились в момент после прокурора, которая вручала подозрение, – понимаю, откуда растут уши", – заявила чиновница.

Инна Свистун о врученном ей подозрении: смотрите видео

Что известно об Инне Свистун?45-летняя чиновница возглавляет управление коммунального имущества Львова с 2017 года. Она замужем имеет и двух дочерей.



Ранее чиновница с 2007 года работала в Львовском городском и областном советах. Еще до этого – журналисткой на ТРК "Люкс" и "Золотой дождь".