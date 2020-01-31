"Чиновницы" в дорогих шубах дарили ветеранам хлеб: сеть возмутил цинизм оккупантов в Крыму

К годовщине освобождения Ленинграда от немецкой оккупации крымские оккупанты продемонстрировали уровень цинизма, в который просто трудно поверить. Местные "чиновники" одели дорогие шубы и пришли к ветеранам, чтобы подарить им хлеб – людям, которые пережили голод и блокаду во время Второй мировой.

"Чиновницы" в шубах подарили ветеранам хлеб

27 января "председатель горсовета" оккупированной Керчи Мая Хужина вместе с другими "чиновницами" и "депутатами" посетили 11 блокадников – людей, которые пережили жуткий голод в окруженном нацистами Ленинграде в годы Второй мировой.

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Соответствующий пост с сообщением и фото Хужина выложила в фейсбуке, очевидно, не видя ничего плохого в своем поступке. По состоянию на 31 января пост "чиновница" уже удалила, но волну возмущения пользователей сети это не остановило.



Скриншот поста Хужиной, который по состоянию на 31 января "чиновница" уже удалила

В комментариях к сообщению, не стесняясь слов, люди раскритиковали "чиновниц в дорогих шубах", которые дарили ветеранам хлеб и фотографировались с ними, делая таким образом "циничный и дешевый пиар".

Наиболее приветливыми были комментарии о том, что визит к ветеранам в шубах выглядит странным на фоне того, что в тот день в Крыму стояла плюсовая температура – 11 градусов выше нуля.

Вот такие фото выложила Хужина в фейсбуке:

Реакция власти оккупантов на проявление цинизма местных "чиновников"

В "Единой России" (пропутинская правящая партия) уже успели заявить, что Хужину и других, участвовавших в ситуации с "проявлением неуважения" к ветеранам, следует уволить от занимаемых должностей.

Даже там понимают, пишут "Крым Реалии", что объяснения от "чиновников" – неадекватные (те оправдывались, что, мол, шубы не снимали, потому что спешили). Ведь дело не в шубах, а в том, что "сам факт поздравления блокадников хлебобулочными изделиями – это унизительно".

Впрочем, попытки оправдаться не прекратились. Одна из участниц "дарований" Диана Ушакова дала комментарий " РИА Новости ", в котором сказала, что, видите ли, дарили хлеб не простой, а – караимские пироги ручной работы, с мясом и картофелем.

Еще ж и более, уже 30 января Хужина выложила в фейсбуке видео, где она общается с пожилой женщиной "душевно и тепло". Женщину-ветерана притянули в офис "чиновницы", чтобы хоть как-то ту отбелить.

И в этом же посте Хужина пишет, что она переживает не из-за отрицательных комментариев к ее поступкам, а из-за того, что СМИ "беспокоят ветеранов" своими звонками.



"Душевный" разговор "чиновницы" и женщины-ветерана / Скриншот со страницы Хужинои в фейсбуке

Твиттер "Крымского бандеровца" сообщил, заметим, что Хужина уже написала заявление на увольнение.

Крым. Гоблин топнул ножкой и заявил,что крысы в шубах должны быть уволены. Крысы возмутились,но заявления написали: "Председатель Керченского городского совета Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об увольнении с занимаемых должностей" https://t.co/C5ALE01qTL 1/2 pic.twitter.com/rGmZRCs5o1 - Крымский бандеровец (@ CrimeaUA1) January 30, 2020