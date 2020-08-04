В Харькове в ночь на 4 августа прошли обыски в Департаменте капитального строительства и Управление топливно-энергетического комплекса. Все из-за директора ведомства, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион 320 тысяч гривен.

Не исключают, что чиновник воспользовался своими бывшими связями, ведь раньше он работал в "Харьковоблэнерго". Детективы и там провели обыски. Об этом 24 каналу сообщили в НАБУ.

К слову За оформление льгот – 360 тысяч: в Минветеранив требовали взятку от участника ООС

Кто еще мог быть причастен к схеме, в НАБУ проверяют. Пока задержали только директора ведомства. Сейчас решают, по какой статье его будут судить.

Справка. Подозреваемого чиновника на должность главы Департамента назначили 23 июля, а заявление о взятке в антикоррупционном бюро получили за несколько дней до этого. Поэтому, вероятно, что все это время в отношении него уже велись негласные следственные действия.

"За указанную сумму чиновник обещал помочь в решении вопроса о присоединении к электроустановкам АО "Харьковоблэнерго" частного предпринимателя. Изъята неправомерная выгода в размере 1 миллион 320 тысяч гривен. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос сообщения лицу о подозрение", – объяснил детектив НАБУ Николай Карась.