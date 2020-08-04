Чиновник попался на взятке свыше 1 миллиона гривен в Харькове: фото
В Харькове в ночь на 4 августа прошли обыски в Департаменте капитального строительства и Управление топливно-энергетического комплекса. Все из-за директора ведомства, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион 320 тысяч гривен.
Не исключают, что чиновник воспользовался своими бывшими связями, ведь раньше он работал в "Харьковоблэнерго". Детективы и там провели обыски. Об этом 24 каналу сообщили в НАБУ.
К слову За оформление льгот – 360 тысяч: в Минветеранив требовали взятку от участника ООС
Кто еще мог быть причастен к схеме, в НАБУ проверяют. Пока задержали только директора ведомства. Сейчас решают, по какой статье его будут судить.
"За указанную сумму чиновник обещал помочь в решении вопроса о присоединении к электроустановкам АО "Харьковоблэнерго" частного предпринимателя. Изъята неправомерная выгода в размере 1 миллион 320 тысяч гривен. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос сообщения лицу о подозрение", – объяснил детектив НАБУ Николай Карась.