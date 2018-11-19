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      Чиновник ГАСИ, возглавляющий антикоррупционный рейтинг, рекордно быстро попался на взятке – СМИ

      72 Читати новину українською
      Взятка
      Взятка / vdalo.info

      Недавно назначенного руководителя ГАСИ Херсонской области задержали при получении взятки за согласование разрешительной документации. Чиновник, находясь на должности всего 21 день, установил новый коррупционный рекорд в Украине.

      Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины на своей странице в Facebook, передает ТСН.

      Задержанный Сергей Циклинский был назначен руководителем Херсонской ГАСИ 25 октября, после совместного совещания Генерального прокурора Юрия Луценко и министра регионального развития Геннадия Зубко.

      Причиной для проведения совместного заседания стало резонансное заявление Юрия Луценко о том, что взятки в ГАСИ выросли вчетверо по сравнению с 2013-м годом и одновременная серия громких увольнений руководителей областных ГАСИ по обвинению в коррупции.

      Напомним, что за два дня до задержания руководителя Херсонской ГАСИ антикоррупционная организация “Вместе против коррупции” назвала Министерство региональной политики (структурным звеном которого является ГАСИ) – лидером во внедрении антикоррупционных мероприятий.

      Теги: Новости политики Юрий Луценко ГПУ Взятка Геннадий Зубко
      Источник: 24 Канал
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