Чиновник ГАСИ, возглавляющий антикоррупционный рейтинг, рекордно быстро попался на взятке – СМИ

Недавно назначенного руководителя ГАСИ Херсонской области задержали при получении взятки за согласование разрешительной документации. Чиновник, находясь на должности всего 21 день, установил новый коррупционный рекорд в Украине.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины на своей странице в Facebook, передает ТСН.

Задержанный Сергей Циклинский был назначен руководителем Херсонской ГАСИ 25 октября, после совместного совещания Генерального прокурора Юрия Луценко и министра регионального развития Геннадия Зубко.

Причиной для проведения совместного заседания стало резонансное заявление Юрия Луценко о том, что взятки в ГАСИ выросли вчетверо по сравнению с 2013-м годом и одновременная серия громких увольнений руководителей областных ГАСИ по обвинению в коррупции.

Напомним, что за два дня до задержания руководителя Херсонской ГАСИ антикоррупционная организация “Вместе против коррупции” назвала Министерство региональной политики (структурным звеном которого является ГАСИ) – лидером во внедрении антикоррупционных мероприятий.