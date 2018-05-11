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Чиновник про скандал с Ukraine Now: главное – как будет работать логотип Украины в мире

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Логотип разрабатывали год
Логотип разрабатывали год / 24 канал

Теперь единственный бренд Ukraine Now ("Украина сейчас") будут использовать в официальной коммуникации, чтобы популяризировать страну в мире.

Об этом заявил госсекретарь Мининформполитикы Артем Биденко.

Символику будут использовать во всей официальной коммуникации все органы государственной власти, государственные структуры, а также надеемся, что и общественные организации, бизнес и все неравнодушные,
– прокомментировал чиновник.

Об окончательном создания единого бренда стало известно 10 мая на заседании ВРУ. Так, бренд разрабатывали в течение года. Несколько вариантов дали на проверку и одобрение шести фокус-группами в Великобритании, Германии и Польше.


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В конце концов, правительственной комиссией был выбран бренд от украинского рекламного агентства Banda Agency под названием Ukraine Now. На его создание не потратили ни копейки.

В МИНинформполитики сообщили, что концепция закладывалась в условиях конкурса "Украина как страна возможностей", то есть, страна стартапов, всего нового, где интересное происходит здесь и сейчас.

Версия логотипа в качестве товарного знака окончательная. Впереди создание модульного брендбука, который позволит его варьировать с другими элементами, то есть создание большой коммуникационной платформы. Ориентировочный период разработки – полгода, но думаю, что справимся гораздо быстрее,
– отмечает Биденко.


Вариант брендбука

Новый логотип украинцы восприняли неоднозначно. Реакция соцсетей разделилась на два враждебных лагеря: одни беспощадно критикуют, другие активно выражают поддержку и интерес.

"Я вижу преимущественно положительные оценки – многие известные люди ставят на аватары на фб. Профессиональное сообщество восприняло положительно, это видно по реакции профессиональных экспертов в области маркетинга и брендинга. Конечно же есть тролли, которые шутят о похожести с логотипами других компаний, но троллинг будет всегда. За что критиковать логотип? Главное, как он будет использоваться и способствовать мировой коммуникации", – ответил госсекретарь Мининформполитикы

Впереди – тестирование логотипа в различных ситуациях, изучение реакции и анализ его эффективности.

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Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 канал
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