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Чиновник рассказал, где украинцы могут взять деньги на открытие своего бизнеса

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Алексей Краснощёков
Алексей Краснощёков / Facebook

Если человек с инвалидностью хочет создать собственное предприятие, она может обратится за помощью за финансированием к государству.

Об этом в интервью сайту "24" заявил государственный эксперт Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины Алексей Краснощеков.

По его словам, после подачи заявки в Фонд социальной защиты людей с инвалидностью можно получить помощь на покупку основных средств.

То есть, на заработную плату государство выдать деньги тебе не может, а вот на покупку мебели, компьютеров и на создание рабочего места средства выделят. Деньги на заработную плату, на аренду – это можно брать у государства в качестве займа,
– объяснил Краснощеков.

Он также добавил, что в Министерстве планируют изменить процедуру подачи заявок с 2019 года, сделав конкурсную программу более прозрачной. "Я хочу, чтобы с 2019 года на сайте заблаговременно размещалась информация, что начинается сбор конкурсных проектов для финансирования государством. Все конкурсные предложения публикуются на сайте. Рассмотрение происходит при участии конкурсной комиссии и СМИ. Результаты конкурса также публикуются в сети. Затем, чтобы не было злоупотреблений, победители должны пройти аудит, как программный, так и финансовый, и показать, куда она потратили средства", - отметил чиновник.

Он также добавил, что, по его мнению, такое изменение процедуры спровоцирует определенные конфликтные ситуации, так как длительное время Фонд функционировал на условиях определенного закрытого клуба, выделяя средства ограниченному кругу предприятий. "Сейчас будет много шума, потому что те люди, которые получали средства из Фонда без проблем, будут несколько разочарованы", – добавил Краснощеков.

Больше читайте в полной версии интервью: Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и потому – частично испорчен

К слову, ранее сообщалось, что в Верховной Раде придумали, как привлечь международных инвесторов.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство социальной политики Кабинет Министров Украины Инвестиции
Источник: 24 канал
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