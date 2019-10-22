Чиновник закупил для полицейских БТР советские шины: спецтехника должна была ехать на Донбасс

Инцидент произошел в Запорожской области. Там чиновник Нацполиции закупил непригодные для использования шины, чтобы укомплектовать спецтехнику. Ее должны были использовать на Донбассе во время проведения Операции объединенных сил.

Так, чиновник накупил шин на сумму 249 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Шины 1980 года выпуска закупили под видом новых. Их передали батальону полиции специального назначения Нацполиции в Запорожской области для комплектации БТР-80.





Непригодные советские шины/ Фото пресс-служба ГБР

Чиновнику, который накупил непригодные шины, уже объявили подозрение.

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.