Чиновника Годунка, которого Зеленский обозвал "чертом", обвиняют в избиении: фото и видео

Ярослав Годунок стал фигурантом очередного уголовного производства. Скандальному чиновнику Бориспольского горсовета инкриминируют избиение.

Правда, правоохранители не называют имени злоумышленника, который "совершил нападение на местного активиста в стенах мэрии". Полицейские лишь указывают должность этого человека. И, по их словам, за нападением стоит секретарь Бориспольского горсовета. А это, как известно, – Ярослав Годунок, тот самый "разбойник" и "черт", которого президент Зеленский выгонял с совещания.

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Об инциденте, который произошел в стенах мэрии Борисполя 29 августа полиции стало известно из социальных сетей.

После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая допросила свидетелей. Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные действия по документированию обстоятельств преступления,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские уже изъяли видео с камер наблюдения и приобщили его к материалам уголовного производства.

Видео, на котором зафиксировано событие: все происходит в затемненном коридоре

Между тем Годунок не отрицает своей вины, он сам в комментариях к сообщению Нацполиции утверждает, что принимал участие в инциденте. Правда, говорит – оборонялся.

Сегодня даже отбиться от сепаратиста низзя – сразу дела возбуждают,

– пишет он там.

Сообщение Годунка в комментариях к сообщению Нацполиции

В других отдельных комментариях добавляет скрины со страницы вероятного пострадавшего. Мужчину зовут Игорь Петровскис, и он в сети распространяет сообщения политиков из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и новости 112 канала и NewsOne, владельцем которых считают Виктора Медведчука.

Годунок наделал скриншотов со страницы своего оппонента

Ярослав Годунок также посвятил целый пост происшествия на своей фейсбук-странице.

"Акцентирую ваше внимание – ну, не всегда тот, кто первым побежал в больницу и записывает из-под капельницы постановочное видео, где даже руки не дрожат после сотрясения мозга и язык оккупанта такой выразительный, стал жертвой, потому что настоящие мужчины потолкавшись и получив по делу за позорные поступки, не выставляют это все напоказ и пишут заявления в полицию за пощечины", – отмечает он.

Своего оппонента Годунок называют не активистом, а "напыщенным эгоцентристом" и "сепаратистом". Говорит – тот его очень оскорбил и первым набросился на него с кулаками. На это же, по словам бориспольского чиновника, он ответил легкой мужской пощечиной.

Между тем пострадавший Петровскис записал видео из больницы. Говорит, – Годунок выгонял его из Борисполя и бил на глазах у сына.

"Нахожусь в больнице, хочу обратиться к президенту Зеленскому, главе МВД Авакову и СБУ. Возьмите дело под личный контроль. Я был на комиссии в Бориспольском городском совете вместе со своим сыном. На меня напал депутат, секретарь мэрии, которого президент назвал разбойником. Он бил меня головой о землю. Об этом молчать нельзя. Это действительно негодяй, которого надо наказать", – рассказал в видеообращении пострадавший.

Видеообращение пострадавшего Петровскиса:

На данный момент следователи подали ходатайство в суд, чтобы получить временный доступ к медицинской документации. Они хотят определить тяжесть нанесенных телесных повреждений у пострадавшего.

А против Годунка уже открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Чиновнику готовят подозрение.

Кто такой Ярослав Годунок?

Чиновник из Борисполя, секретарь горсовета. Скандально известным он стал после того, как президент Зеленский назвал его "разбойником" и выгнал со совещания. Гарант обвинил Годунка в том, что тот имеет судимость за разбой. И действительно – в 2002 году Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса – разбой, превышение власти и нарушение неприкосновенности жилища граждан Украины.

Как Зеленский выгонял чиновника с совещания: смотрите в видео