Чиновника Укроборонпрома поймали на взятке в 2 тысячи долларов: фото

За взятку чиновник обещал ускорить процесс передачи в аренду помещение размером 500 квадратных метров. Речь идет о помещении завода, которое должно было стать цехом по производству мебели.

Деньги у предпринимателя требовал начальник юридического отдела завода "Генератор", входящего в государственный концерн. Посредниками в "соглашении" выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Правоохранители задержали юриста территории предприятия во время получения всей суммы взятки. Сейчас проверяется причастность других должностных лиц госпредприятия к противоправным действиям,

– говорится в сообщении.



Чиновника поймали на взятке / фото пресс-центр СБУ



Он хотел передать одно из помещений завода под цех по изготовлению мебели / пресс-центр СБУ

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по части 3 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Продолжаются следственные действия.



Злоумышленник работал начальником юридического отдела предприятия / фото пресс-центр СБУ

Что известно про завод "Генератор"? Он входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики государства и его безопасности. Это единственный завод в Украине, где производят и ремонтируют электровакуумные приборы сверхвысоких частот для Вооруженных Сил. Также завод выпускает бытовую технику и счетчики газа.