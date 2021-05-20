Школа уже два года находится в аварийном состоянии – у нее обвалился фасад и провалилась крыша. Ремонт на объекте в данный момент не ведется.

При этом по данным издания, мэр города Андрей Белоусов в декларации за 2020 год указал официальную зарплату в размере 812 388 грн.

Для сравнения – Владимир Зеленский на посту главы государства заработал в 2020 году всего 336 тысяч гривен. Даже глава столицы Виталий Кличко оказался гораздо скромнее мэра Каменского – заработал всего 517 579 гривен,

– отметило издание.

В декабре 2020 года Белоусов начислил себе зарплату в размере 132 929 грн, 32 000 грн из которых – премия. Это возмутило местных журналистов, так как той зимой жители Каменского столкнулись с серьезной проблемой – несколько районов города надолго остались без отопления и воды.

"Не отставал от Андрея Белоусова по аппетитам и его первый заместитель Александр Чернышов. Согласно декларации чиновника, его годовая зарплата составила 739 832 грн. В среднем по 61,5 тысячи в месяц, то есть больше шести средних зарплат по городу", – рассказал СМИ.

Крупные суммы получили и другие чиновники мэрии. Так, заместитель мэра Константин Саусь за 2020 год получил официальную зарплату на сумму в 463 066 гривен. А в период проблем с отоплением в городе Саусь назначил себе премию в размере 21 тысячи грн. Впрочем, на Сауся уже обратили внимание правоохранители – в начале мая к нему пришли с обысками по делу о присвоении средств при ремонте сквера.

В то же время заместительница мэра и управляющая делами исполкома мэрии Каменского Светлана Колисниченко за 2020 год официально получила 620 383 гривны.

Менеджеры мэрии обошлись бюджету Каменского в 2020 году в 2 миллиона 635 тысяч гривен. Именно эти менеджеры сыграли не последнюю роль в том, что посреди зимы в городе замерзали целые районы, 700 детей не могли ходить в свою аварийную школу, и в ситуации, когда в городе разваливается и приходит в упадок весь жилой фонд, тратили огромные средства на ремонты скверов,

– резюмировало СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что мэр Каменского Андрей Белоусов может стать фигурантом уголовного дела за махинации со сметой реконструкции школы №20. По словам журналистов, руководство города могло присвоить около 20 млн грн.