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      Чиновники Харькова присвоили 1,5 млн грн благодаря зоопарку, – Черняк

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      Харьковский зоопарк
      Харьковский зоопарк / gx.net.ua

      Харьковские чиновники смогли нажиться на деньгах из госбюджета, провернув схему по закупке еды в местном зоопарке.

      Об этом в эфире канала Zik заявил депутат городского совета Харькова, общественник Игорь Черняк.

      Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась с закупкой еды для животных местного зоопарка. Определенного резонанса ей предал мэр Харькова Геннадий Кернес, который во время сессии горсовета выругался из-за слишком высоких цен на пищу для обитателей зоопарка.

      На самом деле, по словам Черняка, этой истории уже два месяца – это произошло в феврале 2019 года и в этом деле уже начали расследование.

      "Но, фактически, это такая классическая украинская история. Это такая история, когда чиновники так используют бюджетные деньги, что вы даже не можете представить. Ну вот 360 грн на ананас, а он в магазине стоит 60 грн. Ми видим, что переплата в 6 раз", – объяснил Черняк.

      Он рассказал, что на другие фрукты точно также ушло очень много денег: по 95 гривен за килограмм мандаринов и бананов, 35 гривен за яблоки, при том, что самые дорогие из них стоят 12-13 гривен.

      "Это был один договор на закупку фруктов на сумму боле 2млн грн. И, только по предварительным подсчетам, потратив 2 млн на закупку фруктов, около 1,5 млн чиновники на этом просто украли", – подчеркнул Черняк.

      Он добавил, что это по-настоящему возмущает, так как средства в бюджете есть, но, на примере Харькова видно, что "децентрализация бюджетная превратилась в децентрализацию коррупционную – когда чиновники получили столько денег, что они не могут ничего лучше придумать, чем потратить их на ананасы".

      Черняк рассказал, что если, например, отследить завышение цены на 30– 50% при строительстве какого-то здания еще можно и в Харькове это никого не удивляет, то закупка ананасов по цене в 6 раз дороже – это даже для Харькова слишком.

      Он отметил, что городской зоопарк – рекордсмен по получению бюджетных денег – только в бюджете 2019 года было заложено 710 млн грн на его реконструкцию.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Новости Харькова Геннадий Кернес
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