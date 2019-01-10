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      Чиновники, которые работают с секретной информацией, получать немалые надбавки: известны цифры

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      Чиновникам, которые имеют доступ к секретной информации, будут давать надбавки
      Чиновникам, которые имеют доступ к секретной информации, будут давать надбавки / Фото из открытых источников

      Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении надбавки должностным окладам тех лиц, которые работают с секретной информацией и имеют доступ к государственной тайне.

      Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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      Такое постановление Правительство приняло 10 января 2019 года. Оно предусматривает внесение изменений в Положение о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам, работа которых предусматривает доступ к государственной тайне.

      К таким людям относятся работники режимно-секретных органов в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, органах прокуратуры, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях.

      Надбавку к окладам будут давать в зависимости от того, с какой степенью секретности контактирует работник:

      1. Степень секретности "особой важности" – 60%;
      2. Степень секретности "совершенно секретно" – 50 процентов;
      3. Степень секретности "секретно" – 30%.

      К слову, размер средней номинальной зарплаты штатного работника в Украине в ноябре 2018 года составил 9161 гривну в месяц. Таким образом, этот показатель вырос на 22,5% по сравнению с ноябрем 2017 года.

      Теги: Новости Украины Законодательство Деньги Минимальная зарплата Министерство социальной политики Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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