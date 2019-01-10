Чиновники, которые работают с секретной информацией, получать немалые надбавки: известны цифры
Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении надбавки должностным окладам тех лиц, которые работают с секретной информацией и имеют доступ к государственной тайне.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
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Такое постановление Правительство приняло 10 января 2019 года. Оно предусматривает внесение изменений в Положение о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам, работа которых предусматривает доступ к государственной тайне.
К таким людям относятся работники режимно-секретных органов в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, органах прокуратуры, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях.
Надбавку к окладам будут давать в зависимости от того, с какой степенью секретности контактирует работник:
- Степень секретности "особой важности" – 60%;
- Степень секретности "совершенно секретно" – 50 процентов;
- Степень секретности "секретно" – 30%.
К слову, размер средней номинальной зарплаты штатного работника в Украине в ноябре 2018 года составил 9161 гривну в месяц. Таким образом, этот показатель вырос на 22,5% по сравнению с ноябрем 2017 года.