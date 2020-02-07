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      Чиновники на Одесщине присвоили 7 миллионов соцвыплат на детей

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      Соцвыплаты для несуществующих детей: прокуратура открыла дело против чиновников / gettyimages

      В Одесской области поймали группу лиц, которые присвоили 7 миллионов гривен государственных денег на детей.

      В течение двух лет участники преступной группы оформляли документы на различные виды выплат и помощи несуществующим детям, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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      По данным следствия, организатор группы привлекла к совершению преступления руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

      Прокуратура открыла производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Санкциями статьи предусмотрен мизерный штраф – до 850 гривен или лишение свободы на срок до четырех лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Новости Одессы Коррупция Криминальные новости
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