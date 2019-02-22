Чиновники НБУ не реструктуризируют долги компаний, так как это не в их интересах, – эксперт

Национальный банк Украины может отказать в реструктуризации долга предприятиям, поскольку чиновники принимают решения, исходя из собственных, а не государственных интересов.

Об этом рассказал директор Института свободной экономики Михаил Чернышов.

"Если бы в таком деле участвовали частные собственники, то обе стороны были бы заинтересованы прийти к экономически целесообразному решению. Если бы такое экономически целесообразное решение заключалось в реструктуризации долга, то частные предприниматели приняли бы именно такое решение. В этом можно даже не сомневаться. Чиновники же руководствуются совсем другими принципами. Не потому, что они плохие люди. Просто когда человек находится на государственном посту, на него действуют совсем другие экономические стимулы", – считает Чернышов.

По его словам, для госслужащего не имеет значения, что будет даже в перспективе нескольких лет, поскольку он может на то время быть на другой должности.

"Во-вторых, расходы и убытки, которые кто-то, например, государство, понесет из-за его неправильного, в том числе коррупционного, решения, никак не отражаются на самом чиновнике. У него не бывает убытков. У него могут быть только доходы. Такова специфика государства. Другими словами, нам только кажется, что чиновники прибегают к нелогичным решениям. На самом деле, такие их решения являются вполне логичными и экономически оправданными с их точки зрения", – сказал директор Института свободной экономики.