Чиновники не могут найти половину земли, она уже на кого-то переписана, – эксперт

О законопроекте по открытию рынка земли, о протестах аграриев по всей Украине и об ответственности за это Президента Украины Владимира Зеленского – в эфире 24 канала рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

О законопроекте по открытию рынка земли

– На эту ситуацию стоит смотреть с точки зрения людей (на рынок земли, – 24 канал), ведь крупнейшая прослойка украинского общества, которая имеет настоящий интерес, это владельцы паев. Их семь миллионов, и им принадлежит сельскохозяйственная земля, которую они получили.

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– Нам нужно защищать не мифических сельскохозяйственных производителей или малых и мелких фермеров, в отношении которых должны быть отдельные инструменты, а прежде всего нужно защищать тех людей, которые владеют землей. Прежде всего, это небогатые старики, у которых это (земля, – 24 канал) последняя возможность обеспечить себе какой-то уровень жизни на старость лет.

– И когда мы открываем рынок земли и даем людям возможность легально продать землю покупателям, включая иностранцев. Почему-то вместо того, чтобы думать о бедных украинских крестьянах, которые хотят получить что-то с того, что они получили за много лет низкооплачиваемой работы в колхозе, мы стараемся защищать какие-то неизвестные национальные интересы и говорить, что люди просто боятся.

О протестах аграриев по всей Украине

– У этих фермеров есть вопрос двух интересов – легитимного и не очень. Легитимный интерес – это платить за землю меньше. Конечно, владелец фермерского хозяйства заинтересован в том, чтобы у него была меньшая конкуренция, а он получил большую прибыль. Он имеет на это право, поэтому выводит свои тракторы, чтобы перекрыть дорогу.



Аграрии протестуют на главных автомагистралях Украины

– Но есть у многих протестующих нелегитимный интерес – это использование государственных земель "в черную" или земель, которые за взятки должным образом не были распределены.

– Да, чиновники сейчас пытаются разобраться, что происходит с землей, которая принадлежит тому самому коневодству Украины. И получается, что половину земли уже не могут найти – она уже на кого-то переписана. То есть земля, которую кто-то обрабатывает, но каких-то документов на это нет. Мы должны понимать, что государству Украина принадлежит 10 миллионов гектаров земель и это серьезные интересы.



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

"Зеленский должен взять на себя ответственность"

– К сожалению, фракция большинства движется быстрыми темпами в направлении популизма. Этот мораторий был введен временно в свое время, а то, что 20 лет оказывается сопротивление – это означает, что есть очень большой интерес, который против этого. К сожалению, у "Слуги народа" не видно какой-то профессиональной позиции.

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– Зеленский обещал решить этот вопрос, когда шел на выборы, это было в программе правительства и во всех указах, которые он издавал. Поэтому он (Зеленский, – 24 канал) должен продемонстрировать политическое лидерство и взять на себя личную ответственность в работе со своей фракцией. Потому что на сегодня земля в Украине является единственным ресурсом, который может дать толчок к действительно высоким темпам экономического роста.

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться: