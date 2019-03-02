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      Чиновники в Москве в напряженных отношениях из-за Донбасса, – как Путин контролирует ОРДЛО

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      Чиновники в Москве в напряженных отношениях из-за Донбасса, как Путин контролирует Донбасс
      Чиновники в Москве в напряженных отношениях из-за Донбасса, как Путин контролирует Донбасс / shutterstock.com

      Почти 40 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе организационно включены в Южный федеральный военный округ России.

      Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш рассказал, что каждая из соответствующих структур РФ хочет иметь "свою часть от дохода с временно оккупированных территорий, пишет "Апостроф".

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      Черныш напомнил, как Путин запугивал видео про современное оружие, так называемыми системами "Кинжал".

      Первые "Кинжалы" уже есть на вооружении именно в Южном федеральном военном округе, который структурно и территориально охватывает Крым и оккупированный Донбасс,
      – подчеркнул Вадим Черныш.

      У России есть система их "государственной безопасности". Она обеспечивается МГБ, которая фактически является филиалом ФСБ. Еще есть ГРУ Генштаба РФ. Министр подчеркнул, что каждая из этих структур хочет иметь свою часть от дохода с Донбасса и для этого есть все условия: ответственности никакой, суды не действуют, а оружие есть.

      Черныш добавил, что гражданская ветвь, отвечающая за социально-экономическое обеспечение, представлена так называемой комиссией правительства РФ по вопросам оказания гуманитарной помощи, которую возглавляет Сергей Назаров. За идеологическую и политическую часть отвечает известный всем господин Сурков.

      Чиновник сказал, что все эти структуры на оккупированных территориях имеют своих людей.

      Вот и представьте, если один – ставленник одного центра влияния, а второй – подчиняется иному центру влияния, и между ними возникает конфликт, то, как ни странно, этот конфликт решается в Москве,
      – подчеркнул министр.

      Сейчас, по словам Черныша, эти конфликты углубились. Целый ряд конфликтов, происходящих на уровне Донецкой и Луганской областей, фактически перенесен в кабинеты Москвы.

      То есть чиновники в Москве находятся в напряженных отношениях из-за ситуации на Донбассе,
      – добавил министр.

      Россия начала активнее вмешиваться во внутренние дела Украины накануне президентских и парламентских выборов. Однако, Кремль не сможет использовать усиление вооруженной агрессии на Донбассе и в Азовском море, чтобы повлиять на результаты голосования.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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