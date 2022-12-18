Чисельність військ в Білорусі: командувачі армії відзвітували Зеленському

Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.