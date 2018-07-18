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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Число спутников Юпитера существенно увеличилось: ни одна планета не имеет такого количества

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Ученые открыли 12 новых спутников Юпитера
Ученые открыли 12 новых спутников Юпитера / Соцсети

На орбитах вокруг Юпитера открыто 12 новых спутников: 11 нормальных и один необычный. Теперь общее количество спутников в системе этой планеты составляет 79. Заметим, что большим числом пока не может похвастаться ни одна другая планета Солнечной системы.

Об этом пишет портал bigmir)net со ссылкой на данные Института Каргнеги, США.

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Отмечается, что команда под руководством Скотта Шеппарда, который является учёным вышеупомянутого института, впервые заметила эти спутники Юпитера весной 2017 года и произошло это случайно – во время наблюдения далеких объектов Солнечной системы в поисках подходящей цели для исследований с помощью зонда New Horizons.

По словам авторов работы, в целом процесс расчетов орбит и подтверждений выявленных спутников гигантской планеты занял примерно один год.

В итоге выяснилось, что девять из двенадцати вновь выявленных спутников Юпитера составляют внешнюю группу спутников и вращаются в направлении, противоположном собственному вращению планеты, или в ретроградном направлении.

Также их можно разделить на три группы, члены каждой из которых, вероятно, являются осколками одного общего родительского тела.

Юпітер, супутники, космос, тіла, планети
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера

Еще два открытых спутника Юпитера являются частью более близкой к планете внутренней группы. Они вращаются в одном направлении с планетой, то есть в проградном направлении.

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К слову, последний из выявленных спутников Юпитера отличается тем, что "смело" движется в проградном направлении прямо посреди ретроградных спутников, а не в составе "проградной группы".

Этот спутник получил имя Валетудо (правнучка Юпитера, богиня здоровья и гигиены в римской мифологии – 24 канал). Он также известен тем, что является наименьшим по размерам спутником Юпитера – его размер составляет менее одного километра.

Напомним, ранее ученым NASA удалось разгадать, как появляются молнии на Юпитере.

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Теги: Техно наука Юпитер Космос
Источник: 24 Канал
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