Число жертв пожара в Кемерово достигло 53 человек: по делу задержаны 4 человека

Число погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово возросло до 53 человек. При этом 19 тел погибших в пожаре доставлены для опознания в соответствующие учреждения.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Девятнадцать тел погибших у нас доставлены уже в соответствующие учреждения для проведения экспертизы. Все процессуальные действия идут быстро, оперативно, решаем все вопросы, опять же, предоставляя конкретную адресную помощь родным и близким. Это очень тяжелая процедура, но это наш прямой долг", – сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

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В свою очередь официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что 4 человека задержаны и допрошены по уголовному делу о пожаре в Кемерово, в том числе руководитель компании-управляющего, которая обслуживала этот торговый центр. Петренко уточнила, что задержанный арендатор помещения, в котором, вероятно, находился эпицентр возгорания.

Охваченные паникой дети прыгали из окон торгового центра в Кемерово: этот пожар стал одним из крупнейших за последние 100 лет, огонь тушили 19 часов https://t.co/cq1wL6qRTj pic.twitter.com/shZJI8y37v — Утро.Ру | Utro.Ru (@YTPO__Ru) 26 марта 2018 г.



Место пожара в Кемерово

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказались отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.