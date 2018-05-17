14:12
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чистка в Facebook: из соцсети удалили более миллиарда аккаунтов

196 Читати новину українською
Facebook удалил более миллиарда фейковых аккаунтов
Facebook удалил более миллиарда фейковых аккаунтов / Getty images

С ноября прошлого года Facebook удалил примерно 1,27 миллиарда фейковых аккаунтов.

Такую "чистку" у Цукерберга проводили с ноября 2017 года по май 2018 года, говорится в официальном блоге соцсети.

Читайте также: "Искусственный цензор" в действии, или Как Facebook с российской "фабрикой троллей" боролся

По данным специалистов, в среднем фейковые аккаунты составляли примерно 3-4% от общего количества профилей, зарегистрированных в соцсети.

С помощью автоматической системы обнаружения и обращения пользователей также удалось заблокировать 1,56 миллиардов сообщений со спамом, в 42 миллионах которых содержалось порно, и 3 миллиона сообщений с пропагандой.

Удаляли из Facebook посты, разжигающие ненависть – таких накопилось 4,1 миллиона, и те, что содержат насилие (4,6 млн).

По данным корпорации ежедневно Facebook посещает примерно 1,45 миллиарда людей на планете.

Накануне стало известно, что Facebook приостановил доступ к почти 200 приложениям на своем сайте.

Теги: Интернет Техно Соцсети Facebook
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сегодня, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 6
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
912
Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
сегодня, 13:16 Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
Настя Сукач 158
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сегодня, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 207
День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
сегодня, 09:03 День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
Ірина Полицька 4 1611
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук