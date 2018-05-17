Чистка в Facebook: из соцсети удалили более миллиарда аккаунтов

С ноября прошлого года Facebook удалил примерно 1,27 миллиарда фейковых аккаунтов.

Такую "чистку" у Цукерберга проводили с ноября 2017 года по май 2018 года, говорится в официальном блоге соцсети.

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По данным специалистов, в среднем фейковые аккаунты составляли примерно 3-4% от общего количества профилей, зарегистрированных в соцсети.

С помощью автоматической системы обнаружения и обращения пользователей также удалось заблокировать 1,56 миллиардов сообщений со спамом, в 42 миллионах которых содержалось порно, и 3 миллиона сообщений с пропагандой.

Удаляли из Facebook посты, разжигающие ненависть – таких накопилось 4,1 миллиона, и те, что содержат насилие (4,6 млн).

По данным корпорации ежедневно Facebook посещает примерно 1,45 миллиарда людей на планете.

Накануне стало известно, что Facebook приостановил доступ к почти 200 приложениям на своем сайте.