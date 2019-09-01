Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду

Нинішній Кабінет міністрів – мабуть, найцікавіший по персоналіям за всю історію України. Але цікаво також, чиїми креатурами є нові урядовці…

Отже, новий парламент в четвер провів своє перше пленарне засідання, яке тривало до глибокої ночі. Новоспечені парламентарії працювали без перебільшення ударними темпами, лише час від часу відлучаючись на нетривалі перерви.

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Близько третьої ночі глава ВР Дмитро Разумков закрив сесію і повідомив, що в черговий раз нардепи зберуться в сесійній залі 3 вересня. Мабуть, найважливіший крок, який здійснили власники депутатських мандатів – "пакетне" формування нового уряду.

Кабмін цілком прогнозовано очолив 35-річний Олексій Гончарук, який став наймолодшим главою КМУ в історії незалежності.

Незважаючи на постійні заяви президента Володимира Зеленського про необхідність позбавлення від "старих" облич у вищих ешелонах влади, в новосформованому уряді залишилися два міністри, які працювали під керівництвом тепер уже екс-прем'єра Гройсмана – внутрішніх справ Арсен Аваков і фінансів – Оксана Маркарова. Та й крім них "старих" кадрів, які вже раніше "світилися" у виконавчій системі, в новому уряді вистачає.

Цікаве спостереження: середній вік нового уряду – 39 років. Наймолодший – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, 28 років. Найбільш "старий" – в усіх сенсах 55-річний Арсен Аваков.

То ж хто є хто в Кабміні Гончарука і яким вітром їх туди "занесло"?

Як ми вже відзначали вище, Олексій Гончарук (35 років) став наймолодшим прем'єр-міністром незалежної України. Його попередник Володимир Гройсман очолив КМУ у 38-річному віці.



Новий прем'р-міністр України Олексій Гончарук/ Джерело: strana.ua

Гончарук народився в Чернігівській області. Його батько, Валерій Гончарук, свого часу був заступником голови місцевого відділення Соціал-демократичної партії України об'єднаної (СДПУ (о), активну роль в якій грав Віктор Медведчук. У 2002 році він балотувався до Верховної Ради від даної політсили, але програв. У 2003-му Валерій Гончарук загинув в ДТП.

"За" прем'єра Гончарука проголосували 290 нардепів. Природно, більшість голосів віддали представники пропрезидентської "Слуги народу". Зелені кнопки натиснули також і мажоритарники, які об'єдналися в групу "За майбутнє".

Як стверджують в кулуарах, Олексія Гончарука в команду "Зе" привів глава Офісу президента Андрій Богдан. Примітно, що по закінченню президентських виборів Гончарук подякував Петру Порошенку за роки його роботи і говорив, що поки не розуміє, хто такий Зеленський. Вочевидь, зрозумів... Причому, досить оперативно.

Після голосування за прем'єра, нардепи розглянули призначення двох міністрів, що відносяться до президентської квоти – закордонних справ і оборони.

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Головним дипломатом країни прогнозовано став Вадим Пристайко. Його, як, втім, і самого прем'єра, зовсім "новим обличчям" у владі назвати не можна. Під час президентства Порошенка він очолював представництво України в НАТО, а до 2017 року був другою людиною в міністерстві закордонних справ – першим заступником Павла Клімкіна.

Подейкують, саме Клімкін під час недавнього "тет-а-тет" з главою держави і порекомендував кандидатуру Пристайка.



Новий очільник МЗС Вадим Пристайко/ Джерело: radiosvoboda.org

Ще одна міністерська квота президента – МОУ. На чолі Міноборони став Андрій Загороднюк.

До обрання Загороднюк був позаштатним радником президента Зеленського і членом Наглядової Ради "Укроборонпрому". Раніше Загороднюк був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.

Загороднюк навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в Університеті Уоріка і Оксфордському університеті. Має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничодобувній і виробничій галузях.



Новий міністр оборони Андрій Загороднюк/ Джерело: strana.ua

З початку російської агресії на Донбасі в 2014 році є активним громадським активістом, волонтер Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям на Схід буржуйки і машини швидкої допомоги, які робили з броньованих інкасаторських машин.

В оточенні президента нам розповіли, що Загороднюка активно лобіював олігарх Ігор Коломойський. Батько нового глави МОУ – Павло Загороднюк – був радником екс-прем'єра Миколи Азарова і входить до наглядової ради "Укрнафти", де вважається провідником інтересів Коломойського.

Незважаючи на численні "ні" на своєму посту залишився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Наше джерело в ОП стверджує, що за Арсена Борисовича клопотав особисто Коломойський, з яким вони разом створили в новій Раді депутатську групу "За майбутнє", яка складається з мажоритарників.

А ось один з нардепів від "Слуги народу", який добре обізнаний про кулуарні домовленості, стверджує, що залишити Авакова, незважаючи на його неоднозначний бекграунд, вирішив персонально Зеленський, хоча, кажуть, гарант коливався до останнього. Натомість він (президент) остаточно візьме під контроль Національну гвардію, що так і не вдалося зробити Петру Порошенко.

Пояснення: Це було складне рішення, – Гончарук пояснив, чому Авакова залишили главою МВС

Цікаво й те, що в "Слузі народу" публічно заявили про те, що Аваков буде працювати тимчасово.

Я не знаю, скільки може тривати перехідний період. Два місяці не може... Дивіться, якщо приходить або міністр, або заступник, то поки він зрозуміє як працює "велике господарство"... З досвіду, як на посади приходили інші міністри, я думаю, що не менше півроку,

– заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, говорячи про МВС.



Арсен Аваков залишається очільником МВС/ Getty images

Як прогнозувалося, залишилася в міністерському кріслі і Оксана Маркарова, яка очолила Мінфін після того як з цієї посади зі скандалом пішов Олександр Данилюк – нині діючий секретар РНБО. Однак, судячи з настроїв в СН, і вона теж просидить у своєму кріслі недовго – до кінця року. Головне її завдання – підготувати державний бюджет на 2020 рік.



Міністром фінансів залишилась Оксана Макарова/ Джерело: liga.net

Маркарову пов'язують з Наталією Яресько, колишнім міністром фінансів. Яресько працювала з Маркаровою з кінця 1990-х років в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Цей фонд фінансувався урядовими структурами США. Подейкують, у Оксани Маркарової – "залізне" американське лобі.

До слова, під час перебування міністром Данилюка, Маркарова, займаючи посаду заступника міністра, паралельно була урядовим уповноваженим з питань інвестицій, а також членом наглядових рад ряду українських банків, включаючи "ПриватБанк".

"Своєю" людиною називає новообрану голову МОЗ Зоряну Черненко нардеп від "Слуги народу" і засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький. Судячи з усього, нова керівниця міністерства охорони здоров'я виявилася найбільш компромісною фігурою, оскільки з одного боку, вона начебто не настільки "токсична" як Уляна Супрун, яку активно лобіювали США, з іншого – Черненко до недавнього часу була головним експертом "Реанімаційного пакету реформ", який фінансується на західні (переважно американські) гранти.

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Вона послідовно просувала медреформу Супрун, тому говорити про те, що в сфері охорони здоров'я відбудуться кардинальні зміни, не варто.Примітно, що Зоряна Черненко не має профільної освіти: вона – юрист. Також новий міністр охорони здоров'я є дружиною екс-нардепа від БПП Олександра Черненко.



Нова очільниця МОЗ Зоряна Черненко (Скалецька)/ Джерело: Фото з соцмереж

Новим главою Мін'юсту стала людина прем'єра Гончарука – Денис Малюська. Він здобув освіту в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство і в Університеті Лондона (магістр права, LLM).

З 2010 року працював консультантом з розвитку приватного сектору Світового банку (СБ).

До призначення в Кабмін Малюська був головою правління Офісу ефективного регулювання (BRDO), керівником якого, нагадаємо, був прем'єр Олексій Гончарук.



Новий глава Мін'юсту Денис Малюська/ Джерело: liga.net

34-річна Юлія Соколовська, яка очолила Мінсоцполітики, вчилася в Національній академії держуправління при президенті України, КНЕУ, Об'єднаному віденському інституті. Раніше Соколовська обіймала посаду радника в Міністерстві фінансів. Також займала посади директора департаменту витрат бюджету соціальної сфери в Мінфіні, директора департаменту стратегічного планування секретаріату Кабміну. Крім того, Соколовська працювала в грантовому проекті в частині медреформи USAID Deloitte Project.

В оточенні "Зе" кажуть, що на її призначення наполягав персонально президент.

Ще одна креатура Зеленського – екс-нардеп від "Самопомочі" Олена Бабак. Раніше вона входила в робочу групу з питань реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) при Мінрегіонбуді.

Остання працювала над законодавчою базою в сфері ЖКГ, в тому числі, новим законом, який вводить пеню за прострочені платіжки і абонтплати за користування внутрішньобудинковими мережами. До речі, Бабак, як і президент – уродженка Кривого Рогу.



Очільниця міністерства розвитку громад і територій/ Джерело: pravda.com.ua

Ключі від кабінету міністра освіти і науки отримала політолог за освітою Ганна Новосад. Вона була прохідним 50-м номером у списку "Слуги народу", але з урахуванням переходу на роботу в Кабмін їй довелося відмовитися від депутатського мандата. Новосад з березня 2014 року працювала в Міністерстві освіти і науки України, де очолювала управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

11-м міністром освіти і науки України призначено Ганну Новосад – людину, яка протягом останніх років була невід'ємною частиною команди МОН. Саме при моїй каденції вона очолила стратегічний директорат міністерства. У цій країні не буде людини, яка буде вболівати за успіх Ані більше, ніж я. Вона – це здоровий глузд і дуже професійний підхід до питань. Попереду багато викликів, зокрема, викликів лідерських, але я вірю, що вона зробить все можливе, щоб впоратися з ними,

– це написала після її призначення тепер уже екс-глава МОН Лілія Гриневич.

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Нова очільниця міністерства осіти і науки/ Фото з Facebook Ганни Новосад

32-річний киянин Владислав Криклій, який став міністром інфраструктури, пройшов в Раду під №12 у списку партії "Слуга народу", але віддав перевагу роботі у виконавчій владі. До 2015 року Криклій був радником глави МВС Арсена Авакова (тому його й називають людиною нового-старого очільника МВС). З березня по листопад 2015 року – заступник начальника ДАІ МВС України. З листопада 2015 року – керівник Головного сервісного центру МВС України. Очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото- і відеофіксації ПДР в МВС.

Серед заявлених пріоритетів Криклія в інфраструктурній сфері: допуск приватної тяги на залізницю, розвиток мультимодальних перевезень, внутрішнього водного транспорту, концесія автодоріг, залучення незалежних інженер-консультантів в будівництво доріг, впровадження автоматичних габаритно-вагових комплексів і техоглядів.

До нопоспеченого міністра раніше виникали питання щодо його майнових справ: він був фігурантом розслідування програми "Наші гроші" про чиновників, які купували елітні автомобілі дешевше ринкової вартості.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій/ Джерело: mvs.gov.ua

Також знайшлося місце в уряді 44-річному Тимофію Милованову, який отримав пост міністра економіки. Цікаво, що його міністерство також отримало функції МінАПК. Милованов навчався в КПІ і Києво-Могилянської академії. Також Милованов навчався в Київській школі економіки (магістр економіки) і в Університеті Вісконсін-Медісон (ступінь PhD з економіки). Викладав в Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія і Університеті Піттсбурга.

Публікувався в міжнародних наукових журналах, таких як Review of Economic Studies і Journal of Economic Theory. Є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine.



Новий міністр економіки Тимофій Милованов/ Джерело: radiosvoboda.org

У липні 2016 року Милованова призначили членом ради Нацбанку строком на п'ять років. Як стверджують в Офісі президента, головним лобістом кандидатури Милованова виступав прем'єр Гончарук. Втім, як розповіли наші джерела на Банковій, Милованов давно орієнтується на олігарха Віктора Пінчука.

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Міністром у справах ветеранів, окупованих територій і переселенців стала 37-річна Оксана Коляда, яка до недавнього часу була заступником міністра у справах ветеранів Ірини Фриз – ставлениці екс-президента Порошенка. Коляда – полковник запасу, учасник бойових дій. Закінчила Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство".

Володимир Зеленський 23 серпня на міжнародному ветеранському і волонтерському форумі в Києві запропонував ветеранській громадськості самостійно вибрати кандидатуру нового міністра, оскільки Ірина Фриз, яка раніше очолювала відомство, була обрана депутатом до парламенту від "Європейської солідарності".



Міністр МінТОТ Оксана Коляда/ Фото з фейсбук Оксани Коляди

До того ж не варто забувати, що Фриз – одна з найближчих соратниць Порошенка, тому залишати її на посаді було б політично невірно... Союз ветеранів України 28 серпня рекомендував пані Коляду на посаду міністра, оскільки вона стояла біля витоків новонародженого міністерства і добре знає суть процесів.

У новому Кабміні будуть об'єднані міністерства культури та молоді і спорту. Створену структуру очолови Володимир Бородянський. Він народився в місті Новий Розділ Львівської області. Закінчив Київський національний економічний університет, фінансово-економічний факультет, за фахом "Фінанси і кредит".

Бородянський – досвідчений медійник. З 1998 року працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні", а у 2000 році обійняв посаду керівника відділу управління медіа-активами "Альфа-банку" (відповідав за реалізацію багатьох бізнес-проектів: "Новий канал", "Наше радіо" та інших). У 2004 році обійняв посаду гендиректора телеканалу СТБ, а з березня 2012-го очолив StarLightMedia, що належить зятю Кучми – Віктору Пінчуку.



Очільник Міністерства культури, молоді та спорту/ Джерело: telekritika.ua

У 2018 році Бородянський покинув телеканал СТБ і StarLightMedia, а 29 липня він став позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Як кажуть в Офісі президента, Бородянський – це особисте рішення глави держави, з яким вони давно знайомі.

Міністром Кабінету міністрів став син колишнього голови правління "ПриватБанку" Дмитро Дубілет. У 2017 році він запустив Monobank – перший в Україні банк без відділень, в якому усі послуги проводяться за допомогою мобільних додатків. Банк працює за ліцензією Universal Bank, який входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка.

У липні Дубілет був офіційно призначений радником в.о. голови Служби безпеки України Івана Баканова по діджіталізаціі. Варто нагадати, що він свого часу займався розробкою системи "Приват24", тому його називають креатурою Коломойського.



Міністр Кабміну Дмитро Дубілет/ Джерело: file.liga.net

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Крісло міністра енергетики і навколишнього середовища зайняв Олексій Оржель, який разом з прем'єром Гончаруком трудився в згаданій вище грантовій структурі BRDO.

Оржель закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".

З 2006 по 2014 рік працював в Національному регуляторі в сфері енергетики. З 2014 року працював в приватному секторі. Він міг би стати нардепом нинішньої Ради (пройшов за списками "Слуги народу"), але віддав перевагу кар'єрі у виконавчій владі. У кулуарах ВР Оржеля пов'язують з екс-главою АП часів Порошенко Борисом Ложкіним.



Міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель/ Джерело: brdo.com.ua

Віце-прем'єром з питань євроатлантичної інтеграції став Дмитро Кулеба, який раніше трудився на посаді постпреда України при Раді Європи (РЄ). Кандидатуру Кулеби, подейкують в ОП, висунув Зеленський після зустрічі з Клімкіним.

Дипломатичну кар'єру Дмитро Кулеба розпочав у 2003 році на посаді аташе Служби головного юридичного радника МЗС, працював там 10 років на різних посадах. У 2013 році звільнився з державної служби і очолив Фонд культурної дипломатії UART.

У червні 2014 року Кулеба повернувся на роботу в МЗС на запрошення міністра Павла Клімкіна на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.



Віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба/ Джерело: radiosvoboda.org

Віце-прем'єром, міністром цифрової трансформації став Михайло Федоров.

Він народився в 1991 році в містечку Василівка Запорізької області. Закінчив факультет соціології та управління Запорізького університету, Вищу політичну школу, освітню школу представників НАТО в Україні. Отримував стипендію ОБСЄ. У 2012 році був "студентським мером" Запоріжжя.

У травні 2013 року заснував власне Діджитал-агентство SMMSTUDIO в Запоріжжі. Є фахівцем в таргетування реклами в інтернеті та соцмережах. Організатор Facebook Marketing Conf.

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Федоров був відповідальним за діджитал-складову виборчої кампанії кандидата в президенти Зеленського. Саме він вибудував онлайн-комунікацію команди "Зе" і мережу її сторінок в соцмережах. За це він і його команда отримали нагороди в семи номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards.



Віце-прем'є і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров/ Фейсбук Михайла Федотова

Після перемоги Зеленського був призначений позаштатним радником президента. У виборчому списку "Слуги народу" Федоров посів шосте місце і був обраний до парламенту, але, як бачимо, вирішив покласти депутатський мандат на вівтар міністерських амбіцій.