Члена "Единой России" с медалью за возвращение Крыма не пустили в Украину: детали

Украинские пограничники отказали во въезде и запретили посещать Украину члену пропутинской "Единой России". Кроме того, это лицо еще было награждено медалью "За возвращение Крыма".

По информации МВД Украины и Госпогранслужбы, он является гражданином России и родился в 1965 году. Прилетел он рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

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Когда его проверяли пограничники, россиянин заявил, что прибыл в Украину с частной целью. Также мужчина рассказал о планах провести переговоры относительно добычи гранита. По его словам, он является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России.

Однако во время дополнительной проверки пограничники выяснили, что это лицо является:

членом политической партии "Единая Россия",



представителем Общественного совета при Межмуниципальном совете МВД РФ в городе Ногинск.

Кроме того, он имеет отличия от:

президента России,

Госдумы,

Московской областной думы,

МИД РФ,

силовых структур,

медаль "За возвращение Крыма".

В итоге пограничники отказали россиянину в пропуске через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины". В то же время о мужчине сообщили подразделениям СБУ. В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

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К слову, в начале марта украинские пограничники не пропустили российского певца Сергея Куприка и флейтиста Андрея Кривенко. Также им запретили въезд в течение следующих трех лет.