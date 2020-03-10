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      Члена "Единой России" с медалью за возвращение Крыма не пустили в Украину: детали

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      Украинские пограничники отказали во въезде и запретили посещать Украину члену пропутинской "Единой России". Кроме того, это лицо еще было награждено медалью "За возвращение Крыма".

      По информации МВД Украины и Госпогранслужбы, он является гражданином России и родился в 1965 году. Прилетел он рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

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      Когда его проверяли пограничники, россиянин заявил, что прибыл в Украину с частной целью. Также мужчина рассказал о планах провести переговоры относительно добычи гранита. По его словам, он является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России.

      Однако во время дополнительной проверки пограничники выяснили, что это лицо является:

      • членом политической партии "Единая Россия",
         
      • представителем Общественного совета при Межмуниципальном совете МВД РФ в городе Ногинск.

      Кроме того, он имеет отличия от:

      • президента России,
      • Госдумы,
      • Московской областной думы,
      • МИД РФ,
      • силовых структур,
      • медаль "За возвращение Крыма".

      В итоге пограничники отказали россиянину в пропуске через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины". В то же время о мужчине сообщили подразделениям СБУ. В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

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      К слову, в начале марта украинские пограничники не пропустили российского певца Сергея Куприка и флейтиста Андрея Кривенко. Также им запретили въезд в течение следующих трех лет.

      • Куприк хотел сесть на рейс Рига – Киев, но в аэропорту сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него.
         
      • Кривенко прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" рейсом из Братиславы на прослушивания для участия в фестивале классической музыки.
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      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Госпогранслужба Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики
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