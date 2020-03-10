Члена "Единой России" с медалью за возвращение Крыма не пустили в Украину: детали
Украинские пограничники отказали во въезде и запретили посещать Украину члену пропутинской "Единой России". Кроме того, это лицо еще было награждено медалью "За возвращение Крыма".
По информации МВД Украины и Госпогранслужбы, он является гражданином России и родился в 1965 году. Прилетел он рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".
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Когда его проверяли пограничники, россиянин заявил, что прибыл в Украину с частной целью. Также мужчина рассказал о планах провести переговоры относительно добычи гранита. По его словам, он является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России.
Однако во время дополнительной проверки пограничники выяснили, что это лицо является:
- членом политической партии "Единая Россия",
- представителем Общественного совета при Межмуниципальном совете МВД РФ в городе Ногинск.
Кроме того, он имеет отличия от:
- президента России,
- Госдумы,
- Московской областной думы,
- МИД РФ,
- силовых структур,
- медаль "За возвращение Крыма".
В итоге пограничники отказали россиянину в пропуске через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины". В то же время о мужчине сообщили подразделениям СБУ. В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.
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К слову, в начале марта украинские пограничники не пропустили российского певца Сергея Куприка и флейтиста Андрея Кривенко. Также им запретили въезд в течение следующих трех лет.
- Куприк хотел сесть на рейс Рига – Киев, но в аэропорту сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него.
- Кривенко прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" рейсом из Братиславы на прослушивания для участия в фестивале классической музыки.