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      Членов банды "Мангуста", причастных к захвату Мариуполя в 2014-м, отпустят в рамках обмена

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      Организаторов захвата здания МВД в Мариуполе отпустят в рамках обмена / glavred.info

      Мариупольский суд изменил меру пресечения для четырех подозреваемых в захвате управления МВД в городе в 2014 году. Суд изменил содержание под стражей на личное обязательство, но их не отпустят на волю вплоть до момента обмена пленными.

      Обмена все четверо будут ждать в Государственной уголовной исполнительной службе Украины, сообщает сайт 0629.

      К слову: Организатор огня по Мариуполю может попасть в списки на обмен

      Во время заседания суда единственной, кто выступил против освобождения, была мать погибшего при штурме здания МВД милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала, чтобы суд довел это дело до конца.

      Зато правоохранители выразили убеждение, что этим людям не место на территории Украины. Мол, здесь их только обогревать и кормить за государственный счет.

      Перед объявлением решения суд взял со всех подписку об обязательстве явиться на следующее заседание, которое должно состояться в январе 2020 года. Один из подозреваемых даже заявил, что готов участвовать в процессе через видеосвязь.

      Речь идет о 4 подозреваемых в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года:

      • Евгений Дружинин – 44-летний житель Мариуполя с позывным "Лис";
      • Александр Стрельникович – 27-летний житель Мариуполя;
      • Виктор Скрипник – 32-летний житель Мариуполя;
      • Вячеслав Бирюков – 29-летний житель Мариуполя с позывным "Сява".

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      Что известно о захвате Мариуполя боевиками в 2014-м?

      В 2014 году в период с мая по июнь Мариуполь был захвачен боевиками на 1 месяц. Так называемая банда бывшего милиционера "Мангуста" участвовала в захвате здания МВД в городе.

      Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями. В результате перестрелки погибли 13 человек. Были жертвы и со стороны террористов.

      Во время освобождения здания часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть окруженный район. На скамье подсудимых оказались лишь четверо человек.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Мариуполя
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