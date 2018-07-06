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Члены С14 избили заместителя главы партии "Умная сила": фото и видео 18+

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Члены С14 избили заместителя председателя партии "Умная сила" Александра Савченко
Члены С14 избили заместителя председателя партии "Умная сила" Александра Савченко / Facebook-страница Сергея Мазура

В пятницу утром, 6 июля, в Киеве члены праворадикальной организации С14 избили заместителя главы партии "Умная сила" Александра Савченко. Информации о задержанных пока нет.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на полицию.

Правоохранители также сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшему оказали помощь, однако не доставляли в больницу.

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Один из лидеров С14 Сергей Мазур опубликовал на своей странице в Facebook фото избитого Савченко.

Силы С14, "Традиции и порядок" и "Правого сектора" сорвали пророссийский шабаш партии "Умная сила". Эта политсила – солянка бывших нереформированных ментов и сепаров, которые причастны к разгону Майдана, снабжению "титушек" и разжиганию войны на Востоке,
– говорится в сообщении Мазура.

В свою очередь Савченко в своем видеообращении рассказал, что его избили перед запланированным партийным мероприятием.

"К нам ворвалась организация С14, без каких-либо оснований начали провоцировать, ломать, срезать наши баннеры и фактически избили меня – того единственного, кто пришел раньше всех, чтобы подготовить выступление", – заявил Савченко.

Напомним, подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в суде ранее заявлял, что украинская партия "Умная сила" функционирует за счет российских денег.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Правый сектор Криминальные новости столкновения
Источник: 24 канал
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