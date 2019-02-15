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      Члены ВСП не должны допустить повторного избрания коррупционера Гречкивского, – Лариса Гольник

      27 Читати новину українською
      Павло Гречковский
      Павло Гречковский / ukranews.com

      С 15 по 16 февраля 2019 года, в скрытом от глаз общественности частном горнолыжном комплексе закрытого типа "Плай", в селе Плавье, Соколовского района, Львовской области, проходит съезд адвокатов Украины.

      В ходе съезда будет осуществлена ​​попытка незаконного переизбрания на второй срок в состав Высшего совета правосудия Украины Павла Гречкивского, подозреваемого во взяточничестве в особо крупных размерах.

      Об этом правоохранительные органы предупредила судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Гольник, которая в свое время отказалась взять взятку и действовать в интересах Гречкивского в деле мэра Александра Мамая.

      "Мы снова наблюдаем тенденцию, когда вопреки ст. 131 Конституции Украины (запрещает занимать одному человеку два срока подряд пост в составе Высшего совета правосудия Украины), и в условиях полного недоверия общества может произойти повторное избрание Гречкивского в состав ВСП. Кроме того, законодательный запрет на совмещение должности в органах адвокатского самоуправления и членством в ВСП. Гречкивский же является секретарем Совета адвокатов Украины, что прямо нарушает эту норму закона ", – заявила судья.

      Лариса Гольник предупреждает членов ВСП, что вероятное переизбрание и назначение Павла Гречкивского подорвет авторитет органов судебной власти, государственной власти в целом и последующей деятельности ВСП в частности.

      "Высший совет правосудия Украины – высший орган судейского управления, куда входят представители всего юридического сообщества, к которым должно быть самое большое доверие. А все происходит наоборот. В странах развитой демократии, человек, который оказался в такой ситуации, как господин Гречкивский, сам бы подал в отставку. Или же орган, в котором он работает, освободил бы его от должности, чтобы это не отбрасывало тени на всю структуру. Если же ВСП игнорирует законы Украины и не в состоянии защитить судей от незаконного давления, будет ли тогда судейская система независимой? Можем ли мы тогда вообще говорить о существовании судебной власти в Украине? ", – спрашивает Гольник.

      Накануне проведения съезда юристов именитые адвокаты призвали коллег в соцсетях не идти на компромисс с совестью и не переизбирать Гречкивского. Вместе с тем, 48 народных депутатов подписали представление в Конституционный Суд о незаконности претензий Гречкивского на членство в составе ВСП.

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал Павла Гречкивского "большой рыбой" коррупционных афер. Адвокат подозревался в получении взятки в размере полмиллиона долларов США за "решение" в суде коммерческих вопросов частной фирмы, а также в приватизации недвижимого имущества в центре Киева коррупционным путем. В результате государственный и городской бюджеты потеряли около 4 млн долларов США.

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      Теги: Новости Украины Взятка Высший совет правосудия
      Источник: 24 Канал
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