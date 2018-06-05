ЧМ-1930 по футболу: первые герои и "убийцы", подкупы и пистолетный салют

Накануне чемпионата мира-2018 по футболу сайт 24 канала начинает публиковать серию материалов о предыдущих первенствах. Читайте самое интересное – кто, когда и как творил футбольную историю. Начинаем с чемпионата мира №1.

Чемпионат мира по футболу 1930 года (Уругвай, 13-30 июля 1930 года)

Количество участников: 13 сборных.

Чемпион: Уругвай.

Призеры: 2. Аргентина 3. США, Югославия.

Почему именно Уругвай?

На право проведения 1-го чемпионата мира претендовали Италия, Испания, Швеция, Нидерланды, но Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала Уругвай. Сборная этой страны в то время считалась сильнейшей в мире, потому что дважды подряд победила на Олимпийских играх (1924, 1928). Но главным аргументом стало празднование столетия независимости Уругвая. В честь этого события местные власти пообещали оплатить расходы всех участников и ... большой делегации ФИФА. Так что подозрительные выборы стран-хозяек ЧМ – далеко не современное явление.

Кто участники?

Когда в некоторых европейских странах узнали о выборе ФИФА, то решили бойкотировать ЧМ. Мол, не хотим плыть на край света даже за чужие деньги. Президент ФИФА француз Жюль Риме лично объездил с десяток стран, но смог уговорить играть только Югославию, Бельгию, Румынию, ну и, разумеется, делегировал свою Францию.

Жюль Риме представляет свой Кубок Римэ президенту Уругвайской футбольной ассоциации Полю Джуду

А где британцы?

Британская футбольная ассоциация (в нее входили Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) в те времена категорически отказывалась принимать участие в любых соревнованиях под эгидой ФИФА. Британцы считали футбол исключительно "британской игрой" и вообще не воспринимали француза Риме.

Великое футбольное путешествие

Европейцы добирались до Уругвая двумя кораблями. На "Флориде" плыли югославы, а все остальные – на "Конте Верде", где царило настоящее царство футбола: 15 дней продолжались поочередные тренировки команд на нижней палубе (если качка не мешала).

Стадионы – великан и лилипут

Первый и последний раз в истории ЧМ все матчи проходили в одном городе – Монтевидео – на трех аренах: "Сентенарио" (вмещал 90 тысяч зрителей!), "Парк Сентраль" (20 тысяч) и "Поситос" (всего 1000!). На последней арене состоялось только два матча, зато оба собрали супераншлаг – на трибуны втиснулись почти по 3 тысячи зрителей.

Переполненный стадион "Сентенарио"

Интересно, что "Сентенарио" воздили специально для ЧМ. Но по причине короткого срока строительства и коварных ливней, арену сдали в эксплуатацию через 5 дней ... после старта турнира. Но в дальнейшем "Сентенарио" свое отработал – там состоялись 10 матчей из 18-ти сыгранных.

Первые из первых

Премьерный гол в истории ЧМ забил француз Люсьен Лоран – 13 июля 1930 года на 20-й минуте матча с Мексикой (4:1).



Люсьен Лоран – на ЧС-1930 и много лет спустя

Шел снег, – вспоминал потом автор исторического гола. – В южном полушарии в то время была зима. Один из моих партнеров удачно подал мне мяч, и я нанес точный удар слета правой ногой. Все спокойно поздравили меня. Не было похоже, что вот творится история. Только короткое рукопожатие – и мы снова в игре. Кстати, никаких призовых наша команда тогда не получила. Мы были любителями до конца карьеры.

Первый хет-трик ЧМ забил американец Бретт Пейтноуд – пострадал от него Парагвай. Правда, некоторые футбольные эксперты считают, что его второй мяч был автоголом (защитник "срезал" в свои ворота). Однако ФИФА официально признает именно Пейтноуда автором первого хет-трика.

Первый пенальти в истории ЧМ был назначен в ворота сборной Франции в матче против Чили (30-я минута). Его неудачно выполнил Карлос Видаль, который стал автором первого незабитого 11-метрового, а его визави Алекс Тепо – первым вратарем, отразившим пенальти.

А первым удаленным с поля игроком стал перуанец Галиндо. Его "отправили остыть" за драку на 56-й минуте в поединке против Румынии.

Хохот судьи-"убийцы"

Матчи ЧМ-1930 обслуживали 15 арбитров. Из них двое были ... тренерами своих национальных сборных – румын Константин Рэдулеску и боливиец Улисес Сауседо. Впрочем, среди арбитров запомнились вовсе не они, а странный служитель Фемиды из Бразилии Жилберту Рего.

Так, в матче Аргентина – Франция (при счете 1:0) бразилец дал финальный свисток ... на 84-й минуте во время опасной атаки французов. (Неужели случайно ?!) Игроки "трехцветных", официальные персоны и даже зрители начали указывать Рего на ошибку (причем, футболисты – довольно агрессивно). Арбитр спохватился и продолжил матч, но наступательный порыв французов был сбит, и счет на табло не изменился.

Но в полуфинале Югославия – Уругвай бразильский фантазер превзошел сам себя. Сначала он откровенно симпатизировал хозяевам, а при счете 2:1 в их пользу вообще "ослеп". В одном из эпизодов мяч вылетел в аут, его пнул назад ... полицейский – прямо в ноги уругвайца Ансельмо. Тот притворился дурачком и забил гол. Который арбитр засчитал – 3: 1! А чтобы окончательно завершить свое черное дело Рего вскоре не засчитал "чистый" гол югославов. Которые – после таких коварных ударов – совсем стушевались и пропустили еще три гола.

Пистолетный салют чемпионам

Сборная Уругвая – чемпион мира 1930

Финал Уругвай – Аргентина обошелся, к счастью, без грубых судейских ошибок. А то неизвестно, чем бы все закончилось. На матч прибыли почти 15 тысяч аргентинских фанатов, среди которых затесалось немало злобных хулиганов. Местная торсида тоже была "соответствующей". Всего на стадион набилось 93 тысячи. По некоторым данным, охрана на входе отобрала 1600 пистолетов! Тем не менее первый же забитый гол засвидетельствовал, что не все оружие нашли – уругвайцы отпраздновали успех добрым пистолетной салютом. И в дальнейшем у них было больше поводов для радости: хозяева победили 4:2 – и стали первыми чемпионами мира по футболу.

ЧМ-1930. Финал Уругвай – Аргентина – смотрите видео моментов

На следующий день в стране объявили национальный праздник. А тем временем в унылой аргентинской столице Буэнос-Айрес фанаты забросали камнями посольство Уругвая.

Из снайперов – в тренера

Звезда Аргентины Гильермо Стабиле

Лучшим бомбардиром турнира стал Гильермо Стабиле (Аргентина) – 8 голов.

Он провел за всю карьеру в сборной только эти 4 матча на ЧМ-1930, но, как видим, успел забить немало. В том числе, хет-трик в ворота Мексики (6: 3).

В дальнейшем Стабиле проявил себя как хороший тренер. Сначала работал в итальянском "Дженоа", затем во французском "Ред Стар", а в 1940 году вернулся в Аргентину, где в течение 20 (!) лет возглавлял национальную сборную. Под его руководством команда сыграла 127 матчей (85 побед, 21 ничья и 21 поражение). Стабиле входит в список тренеров, которые дольше всего возглавляли сборные.

Деньги решили

Несмотря на все трудности, чемпионат мира 1930 года оказался очень удачным. Организаторы заработали 255 тысяч долларов – немалую сумму по тем временам. Поэтому вопрос – проводить или нет второй турнир (а такие сомнения были) перед ФИФА уже не стоял: проводить – и обязательно!

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