ЧМ-1938 по футболу: аннексия, война, победа или смерть

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас к вашему вниманию рассказ о третьем по счету Мундиале, который проходил во Франции.

Чемпионат мира по футболу 1938 года (Франция, 4 – 19 июня)

Количество сборных: 15

Чемпион: Италия

Призеры: 2. Венгрия, 3. Бразилия

Что не выборы – то скандал!

Определение хозяина ЧМ-1938 ознаменовалось скандалом – еще более грандиозным, чем предыдущие выборы в 1930-м и 1934 годах. И снова виновником неурядиц стала Международная федерация футбола (ФИФА). Ранее чиновники побожилися, что чемпионаты мира по очереди будут принимать Европа и Южная Америка. Поэтому после Италии-1934 турнир должен был отправиться за океан, где его с распростертыми объятиями уже ждала Аргентина. Однако ФИФА нарушила обещание и отдала чемпионат Франции. Это при том, что в соседней с ней Испании гремела гражданская война, а вся Европа стояла на грани Второй мировой...

Оскорбленная до глубины души Аргентина сразу же объявила бойкот ЧМ-1938.



Жеребьевка чемпионата мира-1938 по футболу

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Преступление...

Вскоре коварный удар миру и мировому футболу нанесла нацистская Германия, которая за несколько месяцев до старта первенства аннексировала Австрию и, таким образом, ликвидировала не только целую страну, но и участника ЧМ-1938. Организаторы попытались "выпустить на замену" Англию, но британцы отказались, потому как и раньше не признавали ФИФА. Поэтому турнир стартовал сокращенным составом – всего 15 участников.

...и расплата

Зато стартовал чемпионат очень ярко. Сборную Германии за деяния гитлеровцов сразу наказали футбольные боги – ногами швейцарцев. Первый матч этих команд в 1/8 финала завершился сенсационными 1:1, а переигровка – совсем убийственными для тщеславных немцев – 2:4 (по тогдашним правилам ЧМ, ничейные матчи переигрывались).



ЧМ-1938. Немецкие болельщики с нацистскими флагами

Эксперты потом так объясняли позор Германии. Эта команда, бесспорно, в то время была одна из лучших в мире. И должна была бы претендовать на медали. Но свою роль сыграла... аннексия (или по – немецки аншлюс) Австрии. Бонзы Третьего Рейха потребовали чтобы одну половину команды составляли немцы, а вторую – "аннексированные" австрийцы. Однако эти половинки играли в совершенно разный футбол – немцы были "физиками" (демонстрировали силовой стиль со ставкой на длинные передачи и навесы в штрафную), а австрийцы – "лириками" (за техническую и подвижную игру в мелкий пас их называли "Венское кружево"). Поэтому как не старался тренер Зепп Хербергер, но так и не смог совместить несовместимое.

Голепад

Настоящую драму сыграли перед зрителями Бразилия и Польша – 6:5 в дополнительное время! У поляков чудеса творил Эрнест Вилимовский – забил четыре гола! У бразильцев блистал Леонидас на прозвище "Черный Бриллиант" – отметился хет-триком (именно он потом станет лучшим бомбардиром турнира).

Вокруг этого эпического матча ходят легенды. Первая – якобы бразильцы доигрывали поединок босиком, потому что их бутсы расползлись под дождем. Глупость, конечно, несусветная. Зато вторая легенда вполне правдоподобная – вроде Леонидас забил один из голов, когда перешнуровывал бутсы. Вратарь поляков неудачно выбил мяч, и тот попал в "Бриллианта", который сидел на корточках. Бразилец поднялся, мастерски ударил по воротам, забил гол – и спокойно присел, чтобы дошнуровать игровую обувь.

"Битва при Бордо"



Вратарь сборной Чехословакии Франтишек Планичка

Бразильские художники устроили шоу и в следующем матче (четвертьфинале) против Чехословакии. "Битва при Бордо" (так потом назвали этот поединок) имела следующие итоги – сломанная нога у чеха Неедлого, лучшего бомбардира ЧМ-1934; сломанная рука у вратаря чехов Планички (отстоял с переломом 34 минуты!); еще несколько игроков обеих команд получили серьезные травмы; счет по удалениям – 2:1 в "пользу" бразильцев; счет на табло – 1:1. На следующий день на переигровку вышли фактически вторые составы команд, и тут оказалось, что резерв в Бразилии лучший – победа 2:1. Но два изнурительных и травматических матча все же сыграли свою негативную роль – в полуфинале бразильцы уступили итальянцам – 1:2. Хотя предварительно уже видели себя в финале. Об этом свидетельствует такая история.

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"Недольот"

Матч Бразилия – Италия проходил в Марселе. Бразильцы-оптимисты на следующий день заказали билеты на самолет в Париж, где должен был состояться финал. Рейс был один, поэтому итальянцы не смогли забронировать места. Вследствие их тренер Витторио Поццо решил провести джентльменские переговоры – приехал в отель к бразильцам с предложением: пусть полетит та команда, которая выиграет. Тщеславные латинос рассмеялись в лицо гостю и заявили, что лично его могут взять в самолет, чтобы тренер увидел выступление Бразилии в столице Франции в финале. Но не так случилось, как думалось – выиграли итальянцы. Но расстроенные бразильцы все равно не перепродали им свои билеты, и победители были вынуждены ехать в Париж поездом.

"Победа или смерть"



Сборная Италии – чемпион мира 1938 года

Финал стал логическим продолжением предыдущих ярких и результативных матчей. Италия победила Венгрию – 4:2 и защитила титул чемпионов мира. Триумфаторы просто не имели права не выиграть, потому что опять, как и четыре года назад, их простимулировал... диктатор Бенито Муссолини! За несколько минут до стартового свистка футболисты получили от него телеграмму: "Победа или смерть". На то время все уже знали, на что способен дуче Великой Италии, и какие жестокие и импульсивные решения он принимает. Поэтому в финале итальянцы боролись не только за Кубок мира и медали, но и за свои жизни.

Забивной католик-коммунист

Лучшим бомбардиром ЧМ-1930 стал Леонидас (Бразилия) – 8 голов.



Леонидас бьет "бисиклетой"

Леонидас да Силва до появления в сборной Пеле считался лидером команды. Именно поэтому получил почетное прозвище "Черный Бриллиант". Он был первым футболистом, который на ЧМ забил гол "бисиклетой" (ударом через себя). По вероисповеданию Леонидас был католиком, и в то же время по политическим предпочтениям – коммунистом. На выборах президента Бразилии 1945 года футболист открыто поддержал кандидата от Бразильской коммунистической партии. Когда Леонидаса спросили, как он может быть одновременно католиком и коммунистом, тот ответил: "И религия, и коммунизм заботятся о бедных".

На ЧМ-1938 впервые...

...чемпион мира отстоял свое звание.

...чемпионами мира не стали хозяева турнира.

...сборные играли мячом без шнуровки, а с внутренним ниппелем.

...в Бразилии была организована радиотрансляция матчей из Европы, которые комментировал лучший бразильский комментатор тех времен Гальяно Нето.

...сразу две команды завершили турнир без забитых голов – это были Нидерландская Вест-Индия и Нидерланды.

Чемпионат мира 1938 года по футболу – смотрите видеофрагменты турнира

Перерыв на войну

Сборная Италии стала обладателем титула аж на 12 лет. Потому что в 1939-м началась Вторая мировая война, и следующий ЧМ состоялся лишь в 1950 году в Бразилии.

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