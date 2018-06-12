ЧМ-1950 по футболу: герои-любители, босяки и позорные звезды

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас вашему вниманию рассказ о четвертом по счету Мундиале, который проходил в Бразилии в 1950 году.

Чемпионат мира по футболу 1950 года (Бразилия, 24 июня – 16 июля)

Количество сборных: 13

Чемпион: Уругвай

Призеры: 2. Бразилия, 3. Швеция

Отказ за отказом

После долгого 12-летнего перерыва, вызванного Второй мировой, лучшие сборные мира вновь взялись определять сильнейшую. Но война, хоть и отгремела уже довольно давно, все равно внесла свои коррективы.

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Так, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила участвовать в турнире командам Германии и Японии. Это была своеобразная месть этим странам за разжигание всемирного ада. (Хотя их военные союзники в войне – Италия и Австрия – избежали запрета, причем итальянцев допустили сразу к финальной части – как действующих чемпионов мира). Ссылаясь на тяжелое финансовое положение сразу отказались проходить квалификацию к ЧМ-1950 Чехословакия, СССР, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Греция, Албания, Исландия и Китай. Уже во время квалификации не захотели соревноваться за путевку в Бразилию сборные Австрии, Бельгии, Аргентины, Эквадора, Перу и ряда азиатских стран. Но самое обидное для организаторов и ФИФА – вскоре после жеребьевки финальной части о своем отказе сообщили Турция, Шотландия и Индия. ФИФА пыталась исправить ситуацию, срочно пригласив Португалию и Францию, но те тоже сказали "нет".

Таким образом, в Бразилии выступали только 13 команд – самое маленькое количество за всю историю чемпионатов мира. Зато был и большой плюс – впервые на ЧМ приехала сборная Англии, которая раньше вообще не признавала ФИФА.

Босякам играть нельзя!

Федерация футбола Индии свой отказ выступать на ЧМ-1950 пояснила большими затратами на перелет. Но несмотря на то, что львиную долю платы за билеты вносила ФИФА, поползли слухи, что настоящая причина – правила ЧМ, которые запрещают футболистам играть... босиком. А именно так индусы играли двумя годами раньше – на Олимпиаде-1948.

Итальянская фобия

Все европейские команды, кроме Италии, добирались до Бразилии самолетами. Итальянцы же поплыли кораблем – они решили не рисковать, потому что буквально за год до чемпионата случилась ужасная трагедия: разбился самолет с игроками туринского клуба "Торино", которые в то время составляли костяк сборной.

Стадион-гигант



Стадион "Маракана"

Главной ареной ЧМ-1950 стал новый стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро. На то время он был самым большим в мире и вмещал, по разным данным, от 190 до 200 тысяч (в некоторых источниках фигурирует даже цифра 220 тысяч). "Маракану" строили специально к турниру авральными темпами, но завершить все работы не успели – отделки не было почти на трети стадиона. Не обустроили на арене и ложу прессы – журналисты сидели на центральной трибуне среди болельщиков.

Без финала

Регламент ЧМ-1950 был довольно странным, его применили в Бразилии первый и последний раз. При жеребьевке 16 команд разбили на четыре группы, победители которых составляли итоговый квартет, который в турнире по круговой системе и должен был определить чемпиона. То есть традиционного для таких соревнований финального матча за титул не было. К счастью, ход ЧМ и сами команды позаботились, чтобы хоть и не финальный, но решающий поединок все же состоялся. Но об этом расскажем позже...

0:1, а не 10:1!

В групповых турнирах состоялось несколько исторических матчей. Так, довольно посредственная сборная Швеции "выбила" чемпиона мира Италию, победив 3:2 (возможно, сыграло свою роль 15-дневное путешествие итальянцев кораблем). А почти полностью любительская команда США сенсационно одолела высокомерную Англию – 1:0. Британские профи были так уверены в успехе, что выставили практически второй состав. Однако поплатились за это ужасно: пропустили гол в конце первого тайма, а во втором не реализовали ни один из множества выгодных моментов – трижды попали в штангу и не забили пенальти.

Победный гол сборной США в ворота Англии

Когда до Британских островов долетел счет матча, не все поверили в его правдивость. В одной из газет подумали, что текст в телеграмме "Англия – США – 0:1" содержит ошибку и там потерялась одна цифра. Поэтому написали в своем экстренном номере "Англия разгромила США – 10:1!" Прозрение было жестоким.

Британцы затем еще сохраняли шансы пробиться в следующий раунд, но окончательно добила их в очной встрече Испания, которая победила родоначальников футбола с тем же счетом – 1:0. Катастрофа!

Американцы же хоть и проиграли два следующих матча и вылетели с чемпионата, домой вернулись как настоящие герои. Ту легендарную победу в США вспоминают регулярно и поныне. А в 2005 году даже вышел в прокат художественный фильм "Игра их жизни" – о игроках и тренерах команды-сенсации и, собственно, самом историческом поединке. Главные роли в ленте сыграли звезды Голливуда Джерард Батлер и Уэс Бентли.

Подготовка к триумфу

В финальный турнир пробились лучшие из лучших – Бразилия, Уругвай, Испания и Швеция. Впрочем, явным фаворитом считались хозяева турнира – и по звездному составу, и по игре им не было равных. Что, собственно, кудесники мяча и продемонстрировали в первых двух матча – 7:1 со Швецией и 6:1 с Испанией! Для общей победы в ЧМ бразильцам достаточно было сыграть вничью с Уругваем. Но миллионы фанатов команды и не заикались о мировой – только победа! Красивая и с голами! Букмекеры принимали ставки на хозяев как 1 к 10. Было изготовлено около миллиона футболок, посвященных триумфу Бразилии на ЧМ-1950, запланировано празднование с пиротехникой и шампанским...

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Крах

Официально на матч продали 173 850 билетов. Но, по неофициальным данным, на трибуны влезли около 200 тысяч! У многих зрителей были специальные приглашения. И почти тысяча фанатов просто прорвались сквозь кордон полиции. В давке 264 болельщика получили серьезные травмы и попали в больницу.

Зрители, конечно, сразу "погнали" свою команду вперед. Да и сами футболисты хотели завершить турнир эффектной победой. Их мечты начали материализовываться в начале второго тайма, когда отличился Фриаса. Бразильцы сразу имели еще несколько возможностей отличиться. Но "не забиваешь ты"...

Хуан Скьяффино забивает гол в ворота сборной Бразилии

На 66-й минуте уругваец Скьяффино сравнял счет. Хозяева должны были перестроиться и укрепить защитные редуты. Но Бразилия и защита в то время были вещами несовместимыми. Команда продолжала играть в атакующий футбол – за что вскоре и поплатилась. На 79-й минуте Гиджа воспользовался грубыми ошибками бразильских защитников и вратаря. В заключительные минуты счет уже не изменился. Уругвай – чемпион мира 1950 года!

Траур и праздник

Финальный свисток прозвучал на "Маракане" в гробовой тишине.

Это было нечто невероятное, – рассказывал потом Хуан Скьяффино. – Все вокруг плакали. Сотни, тысячи, десятки тысяч людей не скрывали своих слез...

Была такая тишина, что можно было услышать, как пролетит москит. Только три человека могли заставить молчать "Маракану" – Фрэнк Синатра, папа Иоанн Павел II и я, – сказал автор решающего гола Аленде Гиджа.

Тысячи болельщиков еще несколько часов оставались на стадионе, как будто не верили, что матч уже закончился, или же просто не имели сил, чтобы отправиться домой. Трое умерли на "Маракане" от инфаркта, двое наложили на себя руки (и вообще по всей стране прокатилась волна самоубийств)... Произошло несколько кровавых смертельных драк – бразильцы сгоняли злость на своих же земляках. По слухам, тренер хозяев сбежал со стадиона в женской одежде...

То был последний матч той звездной команды Бразилии. Большинство футболистов уже не вызывали в сборную, хотя они и были сильнее новичков. И больше сборная не играла в белом, который навсегда стал цветом позора.

А в Уругвае, кстати, 16 июля стал праздничным днем, и там ежегодно отмечают историческую победу своей футбольной команды.

ЧМ-1950. Финал Уругвай – Бразилия – смотрите видеофрагменты матча

Снайпер

Лучшим бомбардиром ЧМ-1950 стал Адемир (Бразилия) – 8 голов.

Половину из этих голов центрфорвард клуба "Васко да Гама" забил в ворота Швеции в течение 40 минут (с 17-й по 58-ю).

На следующий чемпионат-1954 Адемир Маркес де Менезис (такие его полные имя и фамилия) не поехал из-за травмы. А еще через год он объявил о завершении карьеры. "Отказываться от футбола надо раньше, чем он откажется от вас", – сказал тогда футболист.

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