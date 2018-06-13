ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас вашему вниманию рассказ о пятом по счету Мундиале, который проходил в Швейцарии в 1954 году.

Чемпионат мира по футболу 1954 (Швейцария, 16 июня – 4 июля)

Количество сборных: 16

Чемпион: ФРГ

Призеры: 2. Венгрия, 3. Австрия

Впервые в истории чемпионатов мира выборы страны-хозяйки обошлись без скандала. В 1946 году на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) определялись сразу два организатора. ЧМ-1950 достался Бразилии, и по-этому, следующий ЧМ-1954 должна была принимать европейская страна. Выбор логично пал на Швейцарию, которую Вторая мировая война обошла стороной. Поэтому швейцарцы имели целых восемь лет на подготовку, и они это довольно большое время использовали по-швейцарски добротно – организация первенства получила высокие оценки со стороны участников и зрителей.

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Гримаса жребия

Заявку на выступление в отборочном турнире подали аж 45 сборных. Практически все сильнейшие, кроме Польши и СССР.

Фавориты свое дело знали, и в большинстве групп обошлось без сенсаций. Удивила лишь Швеция – бронзовые призеры предыдущего первенства дважды уступили бельгийцам. А вот сборной Испании откровенно не повезло. Да, именно не повезло, потому что судьба команды, в итоге, решилась не на футбольном поле, а во время ... жеребьевки. В стыковых матчах испанцы обыграли турок 4:1 и уступили 0:1. По регламенту, разница мячей тогда не считалась, поэтому был сыгран дополнительный матч. Он завершился вничью 2:2, и теперь, опять же, по регламенту, судьбу команд должен был решить жребий. Который улыбнулся Турции.

Была такая сборная – Саар

Интересный состав участников собрался в 1-й отборочной группе. Правда, интересный не из-за футбольных, а политических моментов. Потому что в этой группе вместе с ФРГ и Норвегией играла команда Саара – территории, которая по итогам Второй мировой отделилась от Германии и находилась под протекторатом Франции. Но полустрана-карлик конкуренции своим бывшим землякам не сделала, проиграв матчи в гостях и дома. А через три года в Сааре состоялся референдум, и две трети населения проголосовали за воссоединение с немцами, то есть стали гражданами ФРГ.



Тренер Хельмут Шен – Саарский подарок для ФРГ

Интересно, что тренировал тогда Саар классный специалист Хельмут Шен, который через несколько лет возглавит сборную ФРГ. С ним немцы выигрывают сразу четыре медали! Золото ЧМ-1974 и Евро-1976, серебро ЧМ-1966 и бронзу ЧМ-1970. Блестящее достижение!

Фавориты и "мальчики"

Организаторы ЧМ-1954 изменили регламент, по которому проходил предыдущий турнир в Бразилии-1950. Отказались от непутевого финала четырех и вернулись к традиционной системе плей-офф. Но совершили также "свою" глупость! В группах сеяные команды не играли между собой, а только экзаменовали несеянные сборные, что запутывало как болельщиков, так и самих футболистов. Хотя для явных фаворитов это был большой плюс – обыгрываешь двух слабых и точно идешь дальше.

Впрочем, без сенсаций на этом этапе не обошлось. Так, мощная Англия не смогла победить посредственную Бельгию – 4:4! А швейцарцы дважды одолели двукратных чемпионов мира итальянцев – 2:1 в групповом турнире и 4:1 в дополнительном матче. Стоит отметить и феерическую победу Венгрии над ФРГ – 8:3! Подопечные Густава Шебеша и без того считались главными фаворитами ЧМ (команда 4 года и 32 матча вообще не проигрывала!), А после этого разгрома их вообще готовы были досрочно короновать. Немцам же отводили роль "мальчиков для битья", не обратив внимание на то, что они играли наполовину продублированным составом ...

"Бернское побоище"



Венгрия – Бразилия: "битва при Берне"

В четвертьфинале в центральном поединке Венгрия с боем и бойней выбила из турнира Бразилию – 4:2. Этот матч впоследствии назвали "Бернским побоищем". Обе команды не гнушались грубыми фолами, после одного из которых завязался неплохой мордобой – двух самых активных "боксеров" британский арбитр Артур Эллиас выгнал с поля. Затем за ними последовал бразилец Тоцци – за хамский удар соперника по ногам. На тот момент венгры уже выигрывали 3:2 и не только сохранили положительный счет, но и забили еще раз за две минуты до финального свистка. Который стал сигналом для настоящего побоища.

Бразилец Мауриньо "без объявления войны" ударил в лицо результативного голеадора венгров Шандора Кочиша, за того вступились партнеры ... И пошло-поехало! Сначала прямо на поле, затем в подтрибунном помещении возле раздевалок. Разбили лампу и бились в полумраке. Дрались все – участники матча, запасные игроки и даже тренеры: Шебеша кто огрел по голове термосом (коучу потом наложили четыре шва), а фото его коллеги Морейры, который бросается на венгров с чьей-то бутсой в руках, облетело все газеты.



Бразильский тренер Морейры с бутсой

Свои беспорядки устроили и болельщики. Большинство из них считали, что бразильцев откровенно засудили, потому арбитр Эллис бежал с поля под крики: "Co-mu-ni-sta", а со стадиона смог выбраться только на полицейском автомобиле. На следующий день бразильская пресса писала: "Эллис, наверное, член Йоркширского отделения Компартии Великобритании, так как только коммунист мог так потакать грязной и грубой игре венгров ..." А на обложке журнала "Пари-матч" были размещены фото, как хулиган, который выскочил на беговую дорожку стадиона, бьет ногой полицейского.

Самый результативный в истории



Австрия – Швейцария – 7:5. Самый результативный матч в истории ЧМ

Запомнился четвертьфинал ЧМ-1950 еще одним зрелищным матчем Австрия – Швейцария – 7:5 (5:4 в первом тайме)! До сих этот голепад считается самым результативным поединком в истории чемпионатов мира. Интересно, что хозяева турнира уже на 19-й минуте вели 3:0, но гости отыгрались в течение трех минут (25, 26, 26). Отметим также, что в этой встрече зафиксировано два хет-трика – отличились австриец Вагнер и швейцарец Хюги.

Болезненная рана от Рана

Два полуфинала ЧМ-1954 были совсем непохожими: ФРГ разгромила Австрию – 6:1 (!), А Венгрия лишь в дополнительное время сломила сопротивление Уругвая – 4:2. Это поражение так угнетающе подействовало на действующих чемпионов мира, что они практически без борьбы проиграли "бронзовый" финал австрийцам (конечно усталость тоже сказалась).

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Видимо, не идеально настроенными выходили на финальный матч и венгры. Они явно держали в голове те сокрушительные 8:3 с ФРГ и понимали, что уже прошли главных конкурентов – Бразилию и Уругвай. Это не могло не расхолаживать. А тут еще и матч начался очень удачно – 2:0 уже на 8-й минуте! Но немцы проявили свой традиционный нордический характер и еще до перерыва сравняли счет. Затем они чудом выстояли в начале второго тайма, когда венгры создай кучу голевых моментов. А в конце встречи гениальный Хельмут Ран забил победный гол – и ФРГ впервые в истории стала чемпионом мира!



Хельмут Ран забил решающий гол в матче ФРГ – Венгрия

"Чудо в Берне"

Затем немцы назовут этот матч "Чудо в Берне" и в 2003 году снимут одноименный фильм. А историки будут писать, что футбольный триумф станет для них переломным моментом – они наконец свергнут с себя "бремя Второй мировой" и снова начнут гордиться нацией.



Сборная ФРГ – чемпион мира 1954 года

Правда, появится также информация, будто сборная ФРГ перед финалом простимулировала себя допинговым наркотиком "первитин". Его употребляли немецкие солдаты во время войны и даже лично Гитлер. Этот препарат фантастически повышал активность организма, но и имел много негативных побочных эффектов. Некоторые свидетели утверждали, что после финала победителей тошнило, а уборщик стадиона признался, что видел в немецкой раздевалке шприцы.

Впрочем, время уже прошло и никаких фактических доказательств представлено не было. О том, чтобы забрать золотые медали у немцев, речь даже не шла.

Звездный самоубийца

Лучшим бомбардиром ЧМ-1954 стал Шандор Кочиш (Венгрия) – 11 мячей.

Этот задел "Золотой головы" (так называли Кочиша за прекраснее умение играть на "втором этаже") до сих пор является вторым результатом в истории чемпионатов мира. Вообще вторые места стали для него определенной кармой. Кроме "серебра" на отчетном ЧМ, в его активе также серебряная награда за игру в финале Кубка европейский чемпионов-1960/1961, в котором Шандор сумел отличиться, но его "Барселона" все равно уступили "Бенфики".



"Король воздуха" Шандор Кочиш

Кочиш завершил карьеру игрока в 1966 году. Проживал в Барселоне, где 22 июля 1979 года, в возрасте 49 лет, совершил самоубийство – выбросился с четвертого этажа больницы. Там венгерский маэстро восстанавливался после автомобильной аварии. Но, по главной версии, причиной суицида стали совсем не травмы после ДТП, а неизлечимая болезнь, из-за которой Кочиш чувствовал сильную боль в желудке.

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