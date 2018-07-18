ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас вашему вниманию рассказ о шестом по счету Мундиале, который состоялся в Швеции в 1958 году.

Чемпионат мира по футболу 1958 года (Швеция, 8 – 29 июня)

Количество сборных: 16

Чемпион: Бразилия

Призеры: 2. Швеция, 3. Франция

Без игры в финал? Не выйдет!

Отборочный турнир к ЧМ-1958 удивил сенсациями. Сразу три титулованные команды – Италия, Испания и Уругвай – не прошли отбор. Они уступили Северной Ирландии, Шотландии и Парагвая соответственно. Причем уругвайцы гостевой матч проиграли с унизительным счетом 0:5.

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Пока элита скорбела из-за неудачи, одна из путевок на ЧМ-1958 едва не досталась сборной Израиля, которая... не сыграла ни одного матча отбора. Дело в том, что сначала на одну вакансию от Азии и Африки претендовали сразу 12 команд. Но они одна за другой снимались с турнира, и в итоге остался только Израиль. Однако, по правилам ФИФА, если сборная не играла в квалификации, не могла стартовать в финальном турнире. Эту спортивно-юридическую коллизию федерация решила радикально – постановила провести стыковые поединки между Израилем и Уэльсом, который занял в своей отборочной группе второе место. Почему выбрали именно британцев? Логического объяснения не было, потому что некоторые другие "вторые" команды имели лучшие показатели. Но сказано – сделано! Уэльс дважды по 2:0 победил Израиль и поехал на свой первый чемпионат мира.

Памятный дебют СССР



Матч СРСР – Англия

Сенсации продолжились и в финальном турнире. Не смогли пробиться в плей-офф Чехословакия, Аргентина, Австрия и Англия. Причем британцев выбила из розыгрыша сборная СССР – дебютант соревнований. В группе соперники сыграли вничью – 2:2, а в дополнительном матче команда Качалина вырвала победу – 1:0. Хотя в проигранном поединке британцы имели тотальное преимущество – они дважды попали в штангу и еще несколько раз на пути мяча становился гениальный Лев Яшин.

Вспышка звезды Пеле

В четвертьфинале Бразилия – Уэльс (1:0) единственный гол на 66-й минуте забил еще совсем не легендарный Пеле (полное имя – Эдсон Арантес ду Насименто). Так началась славная история Короля футбола на чемпионатах мира. Ему тогда было 17 лет и 239 дней. Форвард стал самым молодым голеадором в финалах ЧМ.



Неудержимый Пеле

В другом матче этой стадии Швеция одолела СССР – 2:0. После возвращения домой советская команда получила на орехи от партийной верхушки страны. Коммунисты не воспринимали никаких оправданий, хотя причины поражения были достаточно веские. Стоит отметить, что сборная СССР играла со шведами меньше, чем через двое суток после тяжелого дополнительного поединка против Англии. Кроме того, в ночь перед четвертьфиналом возле отеля, где поселилась команда, начались дорожные работы – гудели тракторы, работали перфораторы. Футболисты жаловались, что не могли уснуть и играли сонными и уставшими. (Не хочется верить, что хозяева турнира намеренно устроили ремонт возле отеля, но факт остается фактом.)

Назло психологу

Настоящим бенефисом Пеле стал полуфинал Бразилия – Франция (5:2). Во втором тайме 17-летний талант забил трижды всего за 23 минуты (52, 65, 75). Этот хет-трик и решил судьбу матча. Подавленный вратарь французов Клод Аббеса сказал после поединка: "Я лучше играл бы против десяти немцев, чем против этого одного бразильца".

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Блестяще провел Пеле и финальный матч Бразилия – Швеция (5:2 – похоже, этот счет очень понравился латиноамериканцам). Король футбола забил дважды, причем первый его гол считается одним из лучших в истории футбола.

Финал ЧМ-1958 Бразилия – Швеция – смотрите видео голов

При этом, отметим, что Пеле вообще мог не сыграть на ЧМ-1958. Он приехал в Швецию с незалеченной травмой колена и восстанавливался уже в ходе турнира. Кроме того, в лагере сборной Бразилии работал некий профессор Карвальяес, который составлял для главного тренера Висенте Фиоли психологические портреты игроков. И этот горе-ученый советовал наставнику не выпускать Пеле, потому что тот, якобы, "слишком молод, инфантильный, ему не хватает боевого настроя и чувство ответственности".

Говорят, Фиола сначала прислушался к психологу, но когда тот назвал Гарринчу "умственно отсталым", все стало ясно. Пеле на чемпионате таки сыграл – и очень удачно. А его юность сказалась лишь однажды: после завершения финала футболиста из-за бури эмоций охватила настоящая истерика, и ему понадобилась помощь врача. На церемонию награждения юноша вышел, но уже на пьедестале снова разрыдался на плече у вратаря Жилмара.

Вечный снайпер-рекордсмен

Лучшим бомбардиром ЧМ-1958 стал Жюст Фонтен (Франция) – 13 голов.

Француз, несомненно, как и Пеле – главная звезда того Мундиаля. Он до сих пор остается рекордсменом по количеству голов, забитых на одном финальном турнире (это достижение даже называют "вечным рекордом результативности"). В Швеции Фонтэн бил метко в каждом из шести матчей, а в "бронзовом" финале против Германии отметился покером!



Жюст Фонтен атакует!

После завершения игровой карьеры Жюсто, как его называли друзья, попробовал свои силы на посту тренера национальной сборной. Но с этим ответственным бременем не справился – проруководив лишь в двух матчах, которые команда проиграла.

Интересные факты о ЧМ-1958

* Впервые чемпионат мира по футболу транслировался на телевидении.

* В отборочном турнире принимали участие 53 команды – рекорд по сравнению с предыдущими ЧМ.

* Первый и пока что последний раз квалификацию прошли сразу четыре британские сборные – Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс.

* В Швеции был забит юбилейный 500-й гол. Сделал это шотландец Бобби Коллинз на 75-й минуте игры против Парагвая.

* Впервые чемпионат мира по футболу, который проходил в Европе, выиграла команда с другого континента.



Сборная Бразилии – чемпион мира-1958

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