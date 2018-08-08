ЧМ-1966 по футболу: сыщик с холодным носом, охота на Пеле, ограбление века и Сталинград

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас к вашему вниманию – экскурс на Мундиаль-1966 в Англии.

Чемпионат мира по футболу 1966 (Англия, 11 – 30 июля)

Количество сборных: 16

Чемпион: Англия

Призеры: 2. ФРГ, 3. Португалия

Накануне ЧМ-1966 произошли две истории, которые, несмотря на свою скандальность (или как раз благодаря этому), заметно подогрели интерес к соревнованию.

Сначала бурю подняли африканские федерации. Они написали совместное обращение к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием изменить регламент. А именно: предоставить Африке прямую путевку на чемпионат мира – без уже традиционного дополнительного плей-офф с лучшей командой Азии и Океании. Но ФИФА на шантаж ответила "нет", и африканские федерации, обидевшись, дружно отказались выставлять свои сборные на отборочный турнир. Как следствие, победитель азиатской зоны – команда КНДР получила путевку на ЧМ без дополнительного "африканского экзамена".

"Сыщик с холодным носом"

Другая история – уголовная. В январе-1966 Бразильская конфедерация футбола, чья сборная была действующим обладателем Кубка мира "Золотая богиня Ника", передала этот трофей англичанам. Организаторы ЧМ выставили "Нику" в общественном музее Вестминстерского аббатства, чтобы каждый желающий мог увидеть ее вживую. Однако благие намерения обернулись огромными проблемами. Британцы не позаботились о надежной системе охраны, и 20 марта 1966 года футбольная статуэтка исчезла. Вор легко пробрался в здание через черный ход, снял обычной отверткой замок на витрине и похитил "Нику".

Дэвид Корбетт и его собака Пиклс

На следующий день президент Футбольной ассоциации Англии Джо Мейерс получил бандероль с кусочками оникса из основы кубка, а также послание от похитителя с требованием заплатить выкуп 15 тысяч фунтов стерлингов – серьезные по тем временам деньги. Если организаторы ЧМ не согласятся уплатить эту сумму, вор угрожал просто расплавить золотую драгоценность. Следователи Скотланд-Ярда не стали соображать над какой-то идеальной спецоперацией, а пошли "напролом". 23 марта детектив Чарльз Багги принес на встречу с похитителем деньги, а через несколько часов того арестовала полиция. Вором оказался некий Эдвард Бетчли – портовый работник, неоднократно судимый за кражи и перепродажу краденого. Однако Бетчли наотрез отказался признаваться, где спрятал кубок. В Скотланд-Ярде решили, что он просто посредник, а настоящие грабители уже покинули страну или переплавили трофей, чтобы замести следы. Поэтому Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с несколькими ювелирными фирмами по изготовлению новой "Ники".

Но 27 марта произошло действительно странное происшествие. Британец Дэвид Корбетт вместе со своей собачкой по кличке Пиклс (на украинском – "Шалун") гуляли в Норвуде, пригороде Лондона. Собака очень заинтересовался газетным свертком в кустах, начал лаять, звать хозяина – мужчина развернул сверток и чуть не упал в обморок ... Там лежала "Ника"!

На следующий день Пиклс стал настоящей медиа-звездой – все ведущие издания Великобритании вышли с его фотографиями на первых страницах. Впоследствии пес получил памятную медаль от Общества охраны животных, пожизненное питание от известного производителя собачьих деликатесов, право находиться на стадионе с хозяином (в Англии вход четвероногим на трибуны запрещен), приглашение приехать в турне в Чили, Германию и Чехословакию, а также главную роль в фильме "Сыщик с холодным носом". Немало заработал и владелец собаки Корбетт – 6000 фунтов премиальных от государства. А вор-неудачник Бетчли получил два года тюрьмы.

Охота на Пеле

А теперь, собственно, о футболе.

Финальный турнир чемпионата мира-1966 проводился по уже привычной классической схеме – 16 участников, четыре группы по четыре команды, по две лучшие из группы вышли в четвертьфинал и дальше играли на вылет.

Пеле на газоне – только что его снова травмировали

Групповые соревнования подарили немало сенсаций. Так, не смогли пробиться в плей-офф чемпионы мира – бразильцы. Пеле и компания сначала победили Болгарию (2: 0), но затем дважды проиграли с одинаковым счетом – 1:3 сборным Венгрии и Португалии. Соперники играли против кудесников мяча по апробированной многими сборными позорным схеме, далекой от традиций fair-play. Болгары откровенно "охотились" на Пеле, и чуть не каждое его прикосновение к мячу завершалось фолом. Король футбола все-таки смог забить со штрафного и стал первым игроком в истории, который отмечался на трех чемпионатах мира. Но в матче против венгров он не участвовал, потому что еле ступал на побитые ноги. На следующий поединок против португальцев форвард вышел, но те с первых минут устроили ему "рубку". Как следствие, весь второй тайм Пеле еле передвигался по полю с забинтованным коленом (замены тогда еще не были предусмотрены правилами). Поэтому сборная Бразилии боролась фактически вдесятером. Пеле потом пожаловался журналистам, что ТАКОЙ футбол ему не нужен, и он больше не будет играть на чемпионатах мира. К счастью, свое слово бразилец не сдержал ...

Еще один суперсюрприз произошел в группе, где играли СССР, Италия, Чили и КНДР. Советская команда выиграла все матчи, а второй неожиданно стала Северная Корея, которая переиграла итальянцев (1:0) и разошлась миром с чилийцами (1:1). Тот триумф КНДР стал одной из крупнейших сенсаций в истории чемпионатов мира.

"Ограбление века"

В четвертьфинале турнира на смену сенсациям пришли скандалы.

Сборная ФРГ разгромила Уругвай – 4:0, но счет совсем не соответствует соотношению сил в матче. После первого тайма немцы вели 1:0, хотя соперники имели немало возможностей не только сохранить паритет, но и выйти вперед. А после перерыва главную роль начал выполнять английский арбитр Джим Финни, который с интервалом в пять минут удалил двух уругвайских игроков, а также не увидел или сделал вид, что не заметил, откровенной игры рукой немецкого защитника на линии своих ворот. Уничтоженный Уругвай дальше не мог играть на равных и после 70-й минуты пропустил три гола.

Джеффри Херст

Отличился главный арбитр и в матче Англия – Аргентина (1:0). Единственный гол на 78-й минуте забил Джеффри Херст. На тот момент аргентинцы давно играли в меньшинстве, потому что еще в первом тайме немец Рудольф Крайтляйн изъял их капитана Антонио Раттин. Рефери решил, что игрок грубо выругался в его адрес (хотя потом признался, что не понимает испанского). Раттин не понял, почему его наказали, и отказался уходить с поля. Тогда арбитр позвал на помощь полицию. Футболист таки пошел в раздевалку, но по дороге вытер руки об угловой флажок, который был государственным флагом Великобритании. Эта затея чрезвычайно возмутила английских игроков и болельщиков, и именно ее считают отправной точкой в ​​англо-аргентинских футбольных войнах. Аргентинцы же по сей день называют тот поединок El Robo Del Siglo ( "Ограбление века"). Они уверены, что арбитр не только ошибочно удалил Раттина, но и закрыл глаза на то, что Херст забил гол, находясь "вне игры".

Таким образом, неоднозначное судейство английского и немецкого арбитров сыграло свою роль в том, что сборные Англии и ФРГ позже сыграли между собой в матче за "золото".

Прорыв в финал

Но перед решающим матчем обеим командам пришлось приложить немало усилий, чтобы победить в полуфинале.

В поединке ФРГ – СССР (2:1) решающими стали заключительные минуты первого тайма. Полузащитник киевского "Динамо" Йожеф Сабо получил жесткий удар по ноге и дальше играл прихрамывая (позже оказалось, что у мужественного футболиста был перелом). На 42-й минуте немцы открыли счет. А на 44-й "сорвался" Игорь Численко – в неигровом моменте врезал Хелда по ногам и получил удаление. Во втором тайме советская команда, играя фактически вдевятером, проявила себя достойно – прекрасно действовал в воротах Лев Яшин, а когда Беккенбауэр забил второй гол, даже смогли один отквитать.

Лев Яшин блестяще играл в матче ФРГ – СССР

В другом полуфинале Англия победила Португалию (2: 1). Главными козырями британцев стали блестящая игра Бобби Чарльтона, который отметился дублем, и очень надежные действия защитников, которые не дали разгуляться лидеру португальцев Эусебио. Тот, правда, свой гол забил – но случилось это уже в конце матча и то с пенальти.

"Сталинград!"

Решающий матч Англия – ФРГ (4: 2) стал противоречивым финалом в истории ЧМ. Причем страсти не утихают и по сей день ...

Основное время завершилось боевыми 2:2. А в добавленное на 101-й минуте, случился тот памятный эпизод: Джеффри Херст попал в перекладину, мяч срикошетил на газон вблизи линии ворот, но трудно было разглядеть – за линией или перед ней. Поэтому главный арбитр – швейцарец Готфрид Динст побежал советоваться к боковому – Тофику Бахрамову из СССР. Тот, не раздумывая, уверенно показал – гол был!



Той самый Тофик Бахрамов

Немцы, конечно, протестовали, но это не помогло. А их дальнейшие отчаянные попытки отыграться лишь обнажили защиту и привели к тому, что британцы на заключительной минуте забили снова. И родоначальница футбола Англия впервые в истории стала чемпионом мира!

Финал ЧМ-1966 Англия – ФРГ – смотрите видео голов и самые яркие моменты

Спорный мяч Херста стал настоящим "яблоком раздора" – англичане и их сторонники считали гол "чистым", немцы и компания утверждали, что взятия ворот не было. Появилась даже конспирологическая теория, что Бахрамова настроили судить против Германии ... спецслужбы СССР. Потому что в то время отношения Советского Союза с Великобританией были намного лучше, чем с ФРГ. Есть и такая байка: якобы, у умирающего Бахрамова спросили "был гол или нет"? А он произнес только одно слово: "Сталинград!"

Позже свое слово в "расследовании относительно гола" пытались сказать ученые, которые попытались смоделировать ситуацию на компьютере. Но даже бесстрастные "железки" не помогли, потому что в разных моделях и выводы были разные.

Сборная Англии – чемпион мира 1966 года

Чорная пантера

Лучшим бомбардиром ЧМ-1966 стал Эусебио (Португалия) – 9 голов.

Турнир стал звездным часом для легендарного форварда "Бенфики". Он забил во всех матчах Мундиаля, кроме стартового (против венгров). Отдельно стоит отметить подвиг в матче с КНДР – португальцы проигрывали 0:3, но их супернападающий за полчаса забил четыре гола и кардинально изменил ход матча.

Эусебио в Португалии был настоящим кумиром нации. Когда звездный футболист умер (5 января 2014 на 72-м году жизни), власти страны объявили трехдневный траур, на всех государственных учреждениях приспустили флаги, были отменены развлекательные мероприятия, а телевидение и радио убрали из эфиров шоу-программы.

Эусебио забивает свой очередной гол на ЧМ-1966

Еще одним бомбардиром-героем ЧМ можно считать уже упоминавшегося англичанина Джеффри Херста. Он забил лишь четыре гола – зато какие! Победившие в полуфинале и финале (хет-трик!), в том числе – тот скандальный "имени Бахрамова". Интересно, что на тот момент Херст играл за сборную всего пять месяцев и не считался ведущим игроком.

Интересные факты о ЧМ-1966

* Этот Мундиаль стал последним, с которого транслировали черно-белую телекартинку. Далее наступила эра цветного ТВ.

* ЧМ-1966 стал первым, на котором появился талисман турнира. Им выбрали льва Вилли (World Cup Willie).

* Матч Уругвай – Франция должен был состояться на лондонском "Уэмбли", но организаторы вынуждены были перенести его на скромный стадион "Уайт Сити". Владелец "Уэмбли" отказался отдавать арену для футбола именно в тот день, потому что у него были запланированы собачьи бега.

* Сборная Англии получила "Нику" из рук королевы Англии Елизаветы II.





*За сборную Франции на турнире играл Жан Джоркаефф. Особых лавров он не снискал. Но меньше чем через два года – 9 марта 1968 года, у него родился сын Юрий, который через 30 лет стал чемпионом мира-1988.

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