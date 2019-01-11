ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века

Сайт 24 канала продолжает серию исторических публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас к вашему вниманию – экскурс на Мундиаль-1970, который стал одним из самых драматичных в истории.

Чемпионат мира по футболу 1970 года (Мексика, 31 мая – 21 июня)

Количество сборных: 16

Чемпион: Бразилия

Призеры: 2. Италия; 3. ФРГ

Впервые в истории чемпионат мира по футболу проходил за пределами Европы и Южной Америки. Мексика на правах хозяина получила путевку без игры (как и чемпион мира-1966 Англия). Поэтому в отборочной зоне КОНКАКАФ, которую мексиканцы раньше всегда легко выигрывали, не было явного фаворита. Это вызвало бешеную конкуренцию между другими командами, которая, в свою очередь, фактически спровоцировала настоящую войну между Сальвадором и Гондурасом. Впоследствии она вошла в историю как "Футбольная война" ("La Guerra del Futbol").

Во время отбора к ЧМ-1970 сборные враждующих стран сыграли три матча: сначала дома победил Гондурас – 1:0, потом Сальвадор взял реванш – 3:0, а также победил в дополнительном матче на нейтральном поле в Мехико – 3:2.



Драка на матче между командами Сальвадора и Гондураса

Футбольные побоища стали искрой, которая зажгла войну: через три недели после решающего поединка – 14 июля начались боевые действия и бомбардировки. Только после того, как погибли, по разным данным, от 4 до 6 тысяч человек, большинство из которых были гражданскими, стороны опомнились и 20 июля прекратили войну. (Хотя официально мирный договор подписали только через 11 лет – в октябре 1980-го.)

К счастью, на других континентах битвы происходили только на футбольных полях. Хотя болельщики некоторых сборных мысленно, видимо, готовы были уничтожить своих соперников. Так, горячие аргентинские фанаты долго не могли простить соседей из Боливии и Перу. Именно команды этих стран лишили амбициозную Аргентину путевки на мундиаль, отправив "бело-синих" на последнее место в отборочной группе. Не обошлось без сенсаций и в Европе, где не смогли пройти квалификацию именитые сборные Португалии, Нидерландов, Испании, Франции и Югославии.

Улыбка или гримаса жребия?

Финальный турнир в Мексике стартовал довольно вяло и малорезультативно. Эксперты называли главную причину – проблемы с адаптацией сборных. Погода действительно стояла жаркая и душная. Однако потом футболисты приспособились к тяжелым условиям – и голы посыпались градом. Команда ФРГ забила 10 мячей в первых трех матчах, Бразилия – 8, Перу – 7…

Интересной была развязка в группе 1, где СССР и Мексика набрали одинаковое количество очков. Обе сборные выходили в следующий раунд, но для турнирной сетки важно было распределить, кто первый, а кто второй. По регламенту, в случае равенства очков и разницы забитых и пропущенных голов, места конкурентов должен был определить жребий. Он улыбнулся сборной СССР – ее поставили на первую строчку. Хотя, зная теперь, как все обернулось, возможно это как раз и не было удачей...

Еще один памятный эпизод группового турнира произошел в суперматче Бразилия – Англия. И это не единственный победный гол Жиарзиньо. А удивительный сейв Гордона Бэнкса, который умудрился парировать, казалось, убийственный удар Пеле практически "в упор". Этот кошачий прыжок британца и по сей день считается лучшим в истории чемпионатов мира. А Пеле позже жаловался:

Я забил тысячу голов, а все вспоминают тот удар, после которого мяч в сетку не влетел.



Гордон Бэнкс в полете

Несмотря на поражение, Англия вместе с Бразилией вышли в четвертьфинал. Но там путь родоначальников футбола к очередному титулу оборвался...

Эффектный реванш

В 1/4 британцы играли с принципиальными соперниками – немцами, которых обыграли в драматичном финале ЧМ-1966. Как и в том золотом матче, основное время завершилось со счетом 2:2. Но на этот раз в овертайме сильнее были игроки из ФРГ – решающий гол на 108-й минуте забил неоычайный Герд Мюллер. Это был блестящий реванш!

Англичане оправдывались, что проиграли из-за отсутствия Бэнкса, который отравился накануне матча. Но, в первую очередь, они должны были бы ругать своего главного тренера Альфа Рамсея, который при счете 2:0 заменил ключевого игрока Бобби Чарльтона. Именно после этого немцы разыгрались, сравняли счет, а затем и вырвали победу.

"Футбольное преступление"

Историческим стал и еще один матч четвертьфинала, в котором Уругвай победил СССР – 1:0. Но запомнился он не столько игрой, сколько скандалом. Основные два тайма завершились 0:0. В дополнительное время в конце концов Анатолий Бышовец открыл счет, но главный арбитр голландец Лоуренс ван Ровенс взятие ворот отменил – якобы был офсайд. Старая кинохроника того эпизода не дает четкого ответа, было ли положение "вне игры". Но игроки сборной СССР и многие эксперты утверждают, что гол был "чистым".

Также многие считают, что взятие ворот уругвайцами за четыре минуты до конца овертайма произошло с нарушениями правил. Мяч вышел за лицевую линию ворот сборной СССР, советские футболисты, как и многие их соперники, остановились... Кроме Луиса Кубильи. Тот доиграл эпизод до конца: отдал пас Виктору Эспарраго, и тот, не долго думая, забил. Игроки сборной СССР сначала протестовали на поле, после финального свистка – возле судейской комнаты. Но максимум, чего они достигли: у них приняли письменный протест. Что, конечно, никак не помогло восстановить справедливость. В СССР позже матч против Уругвая называли "футбольным преступлением".

ЧМ-1970. Матч СССР – Уругвай – 0:1: смотрите видео "футбольного преступления"

Тот состав сборной Советского Союза, несмотря на ее достаточно ранний вылет из турнира, считается одним из лучших в истории. А на первых ролях в нем были представители украинских клубов – игроки "Динамо" (Киев) Владимир Мунтян, Виктор Серебряников, Анатолий Пузач, Виталий Хмельницкий и Анатолий Бышовец, а также форвард "Черноморца" Валерий Поркуян.

"Матч века"

Именно так называют полуфинальный поединок ЧМ-1970 Италия – ФРГ. Основное время завершилось вничью – 1: 1. Причем немцы сравняли в своем фирменном стиле – на 90-й минуте. А в овертайме началась настоящая феерия! 1:2, 3:2, 3:3! В ФРГ дважды забил Мюллер. И лишь на 111-й минуте итальянец Ривера поставил финальную точку – 4:3! 5 голов в дополнительное время – рекордное достижение, которое никто не превзошел и даже не повторил до этого времени. И в общем матч был высококлассным!

Я не удивился, когда узнал, что английский журнал World Soccer признал этот поединок лучшим в истории, – отмечал легендарный Франц Беккенбауэр. – Странно то, какими скучными были первые 90 минут и настолько феноменальными оказались дополнительные 30.

В память об этом драматическом футбольном спектакле перед ареной, где он происходил, появилась табличка: "стадион" Ацтека "чтит сборные Италии и ФРГ, сыгравшие на чемпионате мира "Матч века". 17 июня 1970 года".



"Матч века" Италия –​ ФРГ – 4:3

Кто заберет богиню навечно?

Именно такой вопрос стоял накануне финала. Сборные Бразилии и Италии имели в своем активе по две победы на чемпионатах мира. А по регламенту, если команда завоюет титул трижды, оставит у себя Кубок Римэ, или "Золотую богиню Нику", навечно.

Однако ожидаемой грандиозной битвы за трофей не получилось. Бразильцы оказались на голову сильнее соперников. Только в первом тайме итальянцы держались – 1:1. А потом Бразилия их просто уничтожила – 4:1!

ЧМ-1970. Финал Бразилия – Италия – 4:1: смотрите видео

На следующий день французская газета France Soir с восторгом писала:

Никакая победа в истории футбола не была такой справедливой и заслуженной. Ни одна победа еще не была завоевана с таким талантом и достоинством!

Настоящим героем матча стал Пеле – забил гол и отдал две результативные передачи. Защитник Италии Тарчизио Бургнич, который персонально опекал Короля футбола, потом говорил:

Раньше я считал, что он состоит из костей и кожи, как и все мы... Я ошибался!

"Инстинкт убийцы"

Лучшим бомбардиром ЧМ-1970 стал форвард Герд Мюллер (ФРГ) – 10 мячей.



Герд Мюллер

Он сделал два хет-трика в двух матчах подряд – против Болгарии и Перу. В целом, за карьеру Мюллер забил 1461 гол (60 за сборную). Он имел уникальное голевое чутье и чрезвычайные антропометрические данные (сильные ноги, низкий центр тяжести и т. п.). Один из лучших тренеров в истории немецкого футбола Удо Латтек говорил о Мюллере:

Такого феноменального "инстинкта убийцы" нет ни у Фонтена, ни у Зеелера, ни даже у Пеле!

"Кража века"

Бразилия, выиграв ЧМ в третий раз, забрала Нику в вечное пользование. И она стала настоящей святыней футбольной нации. Почти год кубок путешествовал по стране с обзорной программой – побывал во всех штатах, в тысячах городов и поселков, выставлялся даже в центральной тюрьме Рио-де-Жанейро. Потом Нику пристроили в штаб-квартире Конфедерации футбола Бразилии в специальном стальном шкафу для показов – за пуленепробиваемым стеклом. Тысячи болельщиков приходили туда полюбоваться или даже "помолиться" богине. Однако в ночь с 19-го на 20 декабря 1983 года случилось невероятное. Неизвестные ворвались в штаб-квартиру, избили и связали охранника, взломали сейф и забрали Нику.



Кубок Жюля Римэ или Золотая Ника

Бразильская полиция обыскала всю страну, перешерстила все бандитские притоны... И почти через 5 лет наконец поймала грабителей – ими оказались художник-декоратор Жозе да Сильва, экс-полицейский Франциско Раша и торговец драгоценностями Жоау Эрнандес. Но эта троица дружно заявила, что не знает, где Ника. Боялись свидетельствовать или действительно не знали... Еще через 6 лет (в 1994-м) правоохранители поймали главаря банды – банковского клерка Серджиу Перейру. И именно он, якобы, признался, что Кубок Римэ распилили, переплавили, а золотые слитки продали. Полиция эту информацию подтвердила лишь частично. Возможно, стражи порядка еще надеются раскрыть эту, как по сей день пишут СМИ, "Кражу века" и мечтают вернуть ценный приз.

Интересные факты о ЧМ-1970

* Впервые ЧМ проходил не в Европе и не в Южной Америке.

* Форвард сборной Бразилии Тостао за несколько месяцев до турнира перенес повторную операцию на глазу (первая была в 1968 году, когда после удара мячом произошло отслоение сетчатки). Тем не менее, на ЧМ-1970 "подслеповатый" Тостао, даже осторожно играя, забил 4 гола в шести матчах.

* Впервые в матчах ЧМ разрешили делать замены. А первым в истории ЧМ игроком, который вышел на замену, стал форвард киевского "Динамо" Анатолий Пузач. Он перенял эстафету у другого динамовца Виктора Серебряникова. Произошло это в матче-открытии турнира Мексика – СССР (0:0).

* Бразилец Марио Загалло стал первым, кому удалось стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера.



Сборная Бразилии образца 1970 года

* Пеле стал первым в истории трехкратным чемпионом мира. "Для меня сборная Бразилии 1970 года – лучшая команда всех времен", – говорил Король футбола.

* Известный советский певец Владимир Высоцкий под впечатлением от ЧМ-1970 написал песню.

Разговор с женой после чемпионата мира по футболу

Комментатор из своей кабины

Кроет нас для красного словца,

Но недаром клуб "Фиорентина"

Предлагал мильон за Бышовца.

Ну что ж, Пеле как Пеле,

Объясняю Зине я,

Ест Пеле крем-брюле

Вместе с Жаирзиньо.

Муром занялась прокуратура,

Что ему – реклама! – он и рад.

Здесь бы Мур не выбрался из МУРа –

Если б был у нас чемпионат.

Я сижу на нуле,

Дрянь купил жене – и рад.

А у Пеле – "Шевроле"

В Рио-де-Жанейро.

И может, не считает и до ста он,

Но могу сказать без лишних слов:

Был бы глаз второй бы у Тостао –

Он вдвое больше б забивал голов.

Ну что ж, Пеле как Пеле,

Объясняю Зине я,

Ест Пеле крем-брюле

Вместе с Жаирзиньо.

Я сижу на нуле,

Дрянь купил жене – и рад.

А у Пеле – "Шевроле"

В Рио-де-Жанейро.

Владимир Высоцкий "Разговор с женой после чемпионата мира по футболу": видео

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