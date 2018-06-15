Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 15 июня

На Чемпионате мира по футболу 2018 года 15 июня, во второй игровой день, будет сыграно сразу три матча. Среди них и топ-матч европейских сборных – Испании и Португалии. А также игра фаворитов группы A – сборных Египта и Уругвая.

Начнется все матчем в 15:00 часов между Египтом и Уругваем. Обе сборные имеют в своем активе топ-звезд. У египтян это Моххамед Салах, выступающий за английский "Ливерпуль". Именно его усилиями английская команда в этом году дошла до финала Лиги чемпионов. И лишь травма помешала ему полноценно сыграть в матче против мадридского "Реала".

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Кроме того, для сборной Египта это будет первый матч на Чемпионате мира с 1990 года. Следующие шесть турниров команда пропускала, не сумев квалифицироваться. При этом за это время египтяне четыре раза выиграли Кубок Африки (в 1998, 2006, 2008, 2010) и еще раз проиграли в финале в 2017 году. Следовательно египтяне захотят показать все, на что способны.

Несмотря на это, явным фаворитом встречи является сборная Уругвая. У них и звезд больше. Чего стоит только нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Да и в целом состав мощнее. Кроме того, шансы самой сборной выиграть Мундиаль довольно высокие – на уровне сборной Португалии. Следовательно, именно уругвайцы претендуют на то, чтобы выиграть все матчи в группе и выйти в плей-офф с первого места.

Вторым матчем в этот игровой день станет противостояние Марокко и Ирана. Недавний соперник сборной Украины будет играть против довольно мощной сборной Ирана. Это уже четвертое выступление на Чемпионате мира за последние 20 лет для сборной Ирана. Кроме того, команда имеет достаточно хорошие результаты и в Кубке Азии. А ее игроки представляют как внутреннее первенство, так и середняков и среди европейских клубов.

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Значительно мощнее на их фоне выглядит сборная Марокко. Особенно по подбору игроков. Хотя они не имеют достаточно опыта выступления на турнире такого масштаба – Марокко не могло пробиться на Чемпионат мира последние пять раз.

Топ-матч первого тура и вообще групповой стадии Чемпионата мира – матч сборных Испании и Португалии. Они начнут свою игру в 21:00. Сборная Португалии – действующий чемпион Европы, в то время как испанцы – одни из трех главных фаворитов Мундиаля. Это противостояние Криштиану Роналду против игроков мадридского "Реала", с которым португалец выиграл Лигу чемпионов. Это будет матч, в котором букмекеры ожидают голы. А учитывая уровень игроков, голы должны быть феноменальные.

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Стоит отметить, что это тридцать второй день, когда голодает украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно находится в российской тюрьме. Как и еще 64 украинских пленников Кремля.

Перед тем 14 июня на Донбассе российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерию калибра 122 мм. Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

В 2014 году в этот день после пыток террористами "ЛНР" умер активист Евромайдана Александр Решетнюк.