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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

ЧМ-2018: Аргентина проиграла Франции, установив несколько рекордов

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Франция победила Аргентину в 1/8 ЧМ-2018
Франция победила Аргентину в 1/8 ЧМ-2018 / Twitter

В первом матче 1/8 Чемпионата мира по футболу сборная Аргентины уступила сборной Франции.

В напряженном и сверхрезультативном поединке было забито 7 голов, однако даже забитый в добавленное время мяч Лионеля Месси не позволил "альбиселестес" шагать дальше. 4:3 – первым четвертьфиналистом ЧМ-2018 стала сборная Франции.

Смотрите также: Франция – Аргентина: видео голов и моментов матча 1/8 финала Чемпионата мира

Сборная Аргентины в этом матче установила сразу несколько рекордов.

На 13-й минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти для французов, которое удачно реализовал Антуан Гризман.

Этот пенальти стал первым 11-метровым за последние 20 лет, который Аргентина пропускала в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

Последний раз в плей-офф аргентинцы пропускали с пенальти еще на домашнем и победном для Франции ЧМ-1998.

Тогда голкипер южноамериканцев пропустил гол с пенальти от капитана сборной Англии Алана Ширера на 9-й минуте.

Это не единственное достижение, которое установила сборная Аргентины в зрелищном матче против Франции на ЧМ-2018.

Журналисты подсчитали, что это впервые в своей истории одна из самых титулованных мировых футбольных сборных проиграла матч, в котором забила три или более голов.

И впервые с 1994 года Аргентина завершила выступления в плей-офф Чемпионатов мира на стадии 1/8 финала.

Теги: Аргентина Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Рекорды Новости Франции
Источник: 24 Канал
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