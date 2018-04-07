ЧМ-2018 в России: ФИФА показала, как будут выглядеть билеты

Чемпионат мира по футболу 2018 уже в июне стартует в России. Международная федерация футбола показала, как будут выглядеть билеты на матчи мирового первенства.

Дизайн билетов появился на официальном сайте ФИФА.

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Визуально они похожи на те, которые продавали на Кубок конфедераций летом 2017 года, однако к ЧМ-2018 их все же решили несколько видоизменить и сделать голубыми.

ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

На сайте ФИФА изображен билет на матч между Россией и Саудовской Аравией, который состоится 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

️ REVEALED!

Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 квітня 2018 р.

Напомним, жителям оккупированного Крыма ФИФА заблокировала возможность приобрести билеты на Чемпионат мира по футболу в России.