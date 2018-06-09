ЧМ-2018 в России: стало известно, у скольких украинцев есть билеты на матчи

На сегодня билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, приобрели около 6 тысяч украинцев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

"Мы можем подтвердить, что около 6 тысяч билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодня", – сообщили в ФИФА.

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К слову, в середине мая это количество составляло 5,2 тысячи билетов.

При этом в ФИФА не уточнили, из каких конкретно регионов Украины покупались билеты.

Отметим, что продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала в сентябре 2017 года и продолжается до сих пор.

В целом по состоянию на 7 июня было продано более 2,4 миллиона билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тысячи билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тысячи – из США, 72,5 тысячи – из Бразилии, 65,2 тысячи – из Колумбии, 62,5 тысяч – из Германии, 60,3 тысячи – из Мексики, 54 тысячи – из Аргентины, 43,6 тысячи – из Перу, 40,2 тысячи – из Китая, 36,3 тысячи – из Австралии, 32,3 тысячи – из Англии.

Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России были приобретены иностранцами.