Чемпионат мира по футболу 2022 состоится зимой: известна дата

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который планируется провести в Катаре, состоится зимой. Эту информацию подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По данным Football Italia, соревнования состоятся с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это несколько меньше, чем Чемпионат мира 2018 года, который состоялся в России и продолжался 32 дня (14 июня - 15 июля).

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Кроме того, также неизвестно, сколько команд примет участие в соревнованиях. В 2018 году это было 32 сборные, и 2026 году их будет уже 48 команд. Состоится увеличение уже на Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, в ФИФА пока не знают. Хотя, по словам Инфантино, это помогло бы снять некоторое напряжение между Конфедерациями по количеству представленных сборных.

К слову, Чемпионат мира по футболу 2026 состоится сразу в трех странах.