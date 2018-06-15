ЧМ в России отметился очередным конфузом: владелец билета за 33 тысячи простоял игру

Одному из болельщиков, который посетил матч-открытие российского Чемпионата мира по футболу пришлось все 90 минут стоять, хотя он приобрел билет, который входит в 1 категорию продаж, за 33 000 рублей (почти за 14 000 гривен) – владельцы таких пропусков могут находиться на одной из центральных трибун.

Об этом написал пользователь Николай Павленко на своей странице в Facebook.

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По словам мужчины, такая досадная история произошла с его соседом на стадионе "Лужники" в Москве, место которого было сломано, или не собрано.

"Рядом гайка валяется. Возьми и сам закрути. Примерно так и поступил сосед, с моей помощью. Однако, на главный стадион чемпионата не пускают с гаечным ключом. Поскольку закрутить его по-нормальному невозможно ... руками. К тому же, самое главное, что второй гайки нет", – подчеркнул пользователь.

Как отметил Николай Павленко, позже его сосед обратился к волонтеру, которая трижды куда-то ходила по этому вопросу, но в итоге весь первый тайм вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то.

"А мне подумалось, если бы я вдруг оказался на злополучном месте. И сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники". Такому новому и современному. Стыдно", – добавил футбольный болельщик.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что из-за странной конструкции стадиона в Екатеринбурге шесть тысяч зрителей не смогли посмотреть игру между Египтом и Уругваем, состоявшейся в рамках ЧМ-2018.