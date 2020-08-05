Третій день палає священна війна про сегрегацію. Давайте вже нарешті розберемося.

Нині у світі всі рівні (принаймні теоретично): чоловіки й жінки, чорні і білі, креоли та автохтони, люди без фізичних обмежень і люди з фізичними обмеженнями, традиційної та нетрадиційної сексуальної орієнтації, натурали і трансгендери, розумні і не дуже розумні… Принаймні теоретично всі рівні. Але на практиці життя влаштоване досить традиційно, і традиції встановлені давно, коли ще рівності не було. Читайте також: Побили в потязі та ще й засудили: чому суспільство звинувачує потерпілих?

Як мають діяти чоловіки у цій війні?

Пропозицію дозволити жінкам за власним бажанням та при наявності можливості (повторюю: за власним бажанням та при наявності можливості) створювати жіночі купе у нічних потягах – деякі чоловіки і жінки розцінили як сегрегацію. Спитали, чому ж не робити окремі купе для чорношкірих. Спитали, чому скасували сегрегацію окремих туалетів для чорношкірих.

Хочу, щоб усі зрозуміли, чому скасували окремі туалети для чорношкірих, але не скасували окремі туалети для жінок.

Тому що у випадку з чорношкірими – історично принижена частина суспільства була проти сегрегації туалетів. А у випадку туалетів М і Ж – історично принижена частина суспільства за сегрегацію туалетів.

Різницю бачите? Якщо не бачите, я поясню.

Історично домінантна частина суспільства мусить не вирішувати за історично принижену частину суспільства, як їм краще, а спитати їх. Спитати жінок, чорношкірих, автохтонів, людей з фізичними обмеженнями, ЛГБТ – який їхній вибір.

Ключова ідея полягає в тому, щоб не нав'язувати якусь точку зору ("лише я один знаю, як всім правильно жити"), а дати кожній людині право вибору.

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При цьому кожна людина впливає лише на свій власний вибір – тому що інша людина так само має власний вибір. Вітається заява "будь ласка, я хочу жити так", але забороняється заява "ви всі будете жити так, як я вважаю за потрібне".

Саме в цьому і полягають гуманізм, і гуманітарний прогрес – вітати різноманітність людських виборів та дати право вибору свого життя кожній людині. Це ж так просто.