Насамперед варто почати з того, що Путін зовсім не шкодує своїх солдатів та використовує їх як гарматне м'ясо. Власне, ця та декілька інших причин, на думку видання The New York Times, стало тим, що завадило Кремлю захопити Київ "за три дні".

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"Карта 1960 року" та інші факти непідготовленості війська

Як пишуть аналітики, поранені окупанти у розмовах з рідними розповідали, що їх кинули на війну просто-таки належно не підготувавши до бойових дій. Зокрема, загарбники скаржилися на надане продовольство, здобуті "знання" під час навчань. Фактично росіяни через своє командування спостерігали, як гине близько двох третин їхнього взводу через недостатню підготовку й не могли з цим нічого вдіяти.

Матеріали, знайдені на полях битв, вказують на недостатню підготовленість військових: карта 1960-х років, видрук з Вікіпедії про те, як поводитися зі снайперською гвинтівкою, надзвичайно оптимістичний графік вторгнення Росії,

– пишуть NYT.

Окрім того, сам факт, що російські окупанти вирішували дзвонити до своїх рідних через мобільні телефони, уже дуже промовистий. Українська розвідка перехоплювала дзвінки та вбивала потім окупантів, встановлюючи їхні координати. До речі, у цих діалогах вояки "другої армії світу" нескінченно скаржились на своїх командирів та навіть на те, як ті тікали, коли розпочиналися обстріли.

Роздроблені армії пана Путіна іноді оберталися одна проти одної; один солдат сказав, що командир танка навмисно обстріляв російський блокпост. Пан Путін розділив свої війська на феодальні володіння, деякі з яких очолювали люди, які навіть не є військовими, як-от його колишній охоронець, лідер Чечні та бос-найманець, який обслуговував заходи в Кремлі, Євген Пригожин. В інтерв’ю після того, як потрапив в український полон, один російський солдат сказав, що сидів у в’язниці за вбивство, коли пан Пригожин завербував його. Пізніше, після того як його повернули в Росію в результаті обміну полоненими, з'явилося відео його страти кувалдою.