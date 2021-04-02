У новому випуску програми "А що далі?" Оксана Сироїд розмовляла з культурною менеджеркою Богданою Неборак.

Українці досі знають мало про власну історію, що стає предметом маніпуляцій ззовні. Розстріляне відродження – трагедія чи естетичний вибух? Про пропаганду та культурну політику, і як держава має потурбуватися про інформаційну гігієну людей. Чому люди не читають і як заохотити до читання себе і інших – про це і не тільки в новому випуску "А що далі?" з Оксаною Сироїд.

На думку Богдани Неборак, дуже спокусливою є думка, що ми починаємо жити в якійсь країні з конкретного року нашого народження. Звичайно, ми маємо купу історій дуже успішних людей, які без особливо сприятливого беґраунду будують фантастичне життя, і впливають на країну, і на світ. Але ти так само розумієш, що до тебе щось відбувалося і це мало певний вплив на твоє життя.

За словами Богдани Неборак, культура становить інтелектуальну серцевину того, чому ти такий і чому ти інакший від когось іншого. І це спосіб відкрити себе, це спосіб з'ясувати свою ідентичність.

Ведуча програми Оксана Сироїд зазначила в розмові, що нам потрібно пізнавати свою історію для того, щоби через неї формувати своє ставлення до сьогодення. За її словами, своє знання про себе захищає тебе від зовнішнього впливу, від того, як це знання про тебе тлумачить хтось інший.

Богдана Неборак – менеджерка культурних проєктів, журналістка, юристка. Авторка подкасту про вплив літератури на громадянське суспільство "Взяла і прочитала", кураторка літературного проєкту "Читанка" незалежної медійної екосистеми The Ukrainians. У 2018-2020 очолювала сектор перекладної літератури Українського інституту книги, де розробила та реалізувала першу національну грантову програму підтримки перекладів української літератури іноземними мовами. У 2020 була відзначена рейтингом "30 under 30" видання Kyiv Post серед молодих українців, що змінюють країну.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

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