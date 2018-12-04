Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією

У жовтні цього року українці, за результатами опитування фонду Демократичні ініціативи, вважали, що корупція вбиває країну значно більше, ніж війна. Із оголошенням воєнного стану у багатьох, однак, могло виникнути почуття, ніби все, що не стосується війни, відійшло на другий план.

Це цілком природня реакція – коли є загроза фізичному існуванню, інстинкти людини змушують її сконцентруватись на виживанні.

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Важливо інше — на "другий план" в свідомості багатьох намагаються посунути те, що всі ці роки називали в Україні "другим фронтом" – це боротьба з корупцією. Логіка приблизно така: "Та почекайте з вашою корупцією, давайте спочатку з війною розберемось, а потім повернемось до вашої корупції".

Однак, правда в тому, що без подолання корупції в цій війні неможливо перемогти.



Наведу приклад. Серед тих областей, де ввели воєнний стан — Одеська область. Серед інших, в суді зараз знаходиться справа мера Одеси Геннадія Труханова, так звана "справа заводу Краян", розслідування якої було завершено Антикорупційним бюро, а обвинувальні акти по 8 фігурантам скеровані до суду в жовтні цього року.

Про цю справу в програмі "Справа Детектива" розповів детектив НАБУ Сергій, які безпосередньо брав участь у її розслідуванні. За версією слідства, мер Одеси Труханов провів рішення, яким нібито в інтересах громади було закуплено за 185 мільйонів гривень, що є в 50 разів завищеною ціною, будівлю, яка ще й виявилась непридатною для тих цілей, для якої закуповували.

Як встановили детективи, завищення і закупівля були організовані умисно, щоби заволодіти грошима місцевого бюджету.



Геннадій Труханов

А лякає от що – проводячи це рішення, за даними слідства, Труханов і семеро вже встановлених поплічників, включно з його заступником, діяли в інтересах невідомих осіб. Хто вони — слідство ще встановлює.

Але діючи в інтересах цих осіб, мер не більше не менше — нахабно набрехав депутатам місцевої ради, щоби узаконити свій злочин. Ви правильно все почули.

Він збрехав представникам народу в Одесі заради власного збагачення. Заради грошей він збрехав тоді, він бреше сьогодні, що до цього не причетний, він буде брехати всім нам завтра, коли треба буде організовувати військові адміністрації для захисту Одеси від російських військових банд формування. І все це під час дії військового стану в Україні?

Лякає ще й тому, що трохи раніше цього року, у квітні, ВВС опублікували розслідування про те, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси, члени якої заробляли гроші на нафтовій промисловості.

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У розслідуванні йшлося про те, що ця банда була надзвичайно жорстока, вбивала людей і діяла в кількох країнах світу. Окрім того, там йшлося про те, що Труханов володів частками в офшорних компаніях. Також повідомлялось, що у Труханова є кілька паспортів інших країн, серед яких російський.

Чи можуть бенефіціари бути якось пов’язані з цією бандою? Чи з Росією? За інформацією НАБУ, були направлені відповідні міжнародні запити, але сам факт того, що одеський міський голова, з бандитським минулим, спустошує місцевий бюджет в інтересах невідомих осіб, для чого бреше депутатам місцевої ради, щонайменше викликає питання — про що ще він брехав? З ким пов’язаний і в чиїх інтересах діє? Ну явно не в інтересах міста і громадян. І якщо так, чого очікувати від нього у випадку початку військових дій чи взагалі у випадку любої критичної ситуації?

Цікавими в цьому контексті є записи з так званих "плівок Холодницького" або "акваріумних записів", які були оприлюднені НАБУ в тому ж місяці, коли вийшло розслідування BBC. На тих записах є фрагмент розмови керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького зі своїм заступником, де йшлося про те, щоб не проводити активних слідчих дій щодо певних фігурантів справи про розкрадання в Одеській міськраді.

А також – не притягати мера Одеси Геннадія Труханова до кримінальної відповідальності та спотворити зміст документів у цій справі. "Питання в тому, що Одеса… він тримає місто в українських кольорах… хто його знає, хто прийде на його місце", – каже Холодницький в розмові з підлеглим. Не буду коментувати те, що антикорупційний прокурор, який всюди розповідає про те, як важливо йому слідкувати за дотриманням законності, приймає рішення і дає вказівки із зовсім не законними обґрунтуваннями – з цим уже давно всім все зрозуміло.

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Лякає те, що "в українських кольорах" за словами антикорупційного прокурора Одесу тримає людина, яка під час війни, а розслідуваний детективами НАБУ злочин відбувався в 2016, тобто вже під час під час війни, "тримає" людина з бандитським минулим, можливим російським громадянством, яка спустошує міський бюджет в інтересах незрозумілих осіб, брешучи в очі представникам місцевої влади, яких обрали туди жителі Одеси.

Бреше для того, щоби заволодіти їхніми грошима – і напевно ж не для того, щоби витратити їх на безпеку міста і громадян. І це робить людина, від рішень якої в тому числі, можливо, буде залежати життя величезного міста. В чиїх інтересах він прийматиме рішення, хто його "кришує" та чиї корумповані статки він лобіює та захищає?

Все це я кажу не для того, щоб налякати жителів міста, дестабілізувати ситуацію, а для того, щоби проілюструвати зазначене вище: поки від таких от труханових залежить наша безпека, ми в цій війні не переможемо.

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Бо корупція була і залишається одним із інструментів цієї "гібридної війни", і поки ми її не позбудемось, принаймні на рівні високого державного керівництва, яке приймає рішення, від яких залежать життя мільйонів, ми не зможемо перемогти і в цій війні. Це означає, що зараз, як ніколи, боротьба із корупцією навпаки має посилюватись, як і вимога до підзвітності влади. Не кажучи вже про судові вироки, яких ми кілька років безрезультатно чекаємо від реформованих іменем Президента Порошенка судів.

Українці – мудра нація, але молода в розбудові власної держави. І як будь-яка молода людина, не вчиться на своїх помилках, поки 10 разів не наступить на ті самі граблі. Може, зараз, в часи великих випробувань, саме час подорослішати? Думайте і приймайте усвідомлені рішення.