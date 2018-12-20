23:05
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Артем Овдиенко

      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать

      770
      У Раді побилися Шуфрич та Береза
      У Раді побилися Шуфрич та Береза / УНІАН

      Депутат від "Опоблоку" Нестор Шуфрич після прийняття закону про перейменування церкви запропонував спікеру парламенту переголосувати.

      В свою чергу Андрій Парубій намагався його заспокоїти і запропонував перехрестити, щоби вигнати бісів. Наляканий цим Шуфрич відступив, дорогою зірвавши плакат із закликом посадити за грати Віктора Медведчука. Після таких дій отримав кулаком в обличчя від народофронтівця Юрія Берези.

      Проте красивої бійки сам на сам не вийшло, набігли опоблоківці під проводом Юрія Бойка з одного боку й від провладної більшості з іншого. Тоді й почалася гра хто й кого перекричить. Зрештою спікер занудився й оголосив перерву у засіданні Верховної Ради.

      Читайте також: Пекельна служба, або Подолати бюрократію легко

      Абсолютно впевнений  сьогоднішні події в українському парламенті стануть темою номер один на російських ТБ. Наші депутати мають усі шанси витіснити навіть обговорення прес-конференції Путіна, хоча й там переважно говорили про Україну. Знаєте, я росіян цілком розумію – їм немає про що пліткувати після засідань своєї Держдуми. У них все за планом й ухваляє лише те, що Путін дозволяє. Відтак і бійок не може бути, бо просто немає за що битися. Штучна ідилія, усі там однодумці й поціновувачі думок Путіна.

      В українському ж парламенті справжня демократія, різноманітні політичні партії.  Опоненти воліли б одне одного бачити за ґратами, точно не сусідами під куполом ВР. Українські політичні партії свої погляди і переконання відстоюють всіма доступними їм способами, зокрема, і через бійки. З одного боку це свідчить про невисокий моральний рівень деяких народних обранців, а з іншого – ще раз наголошую – про справжню демократію в Україні, коли в найвищому законодавчому органі країни представлені усі з підтримуваних українцями політиків, навіть прихильників Росії та Путіна.

      Відтак, про сьогоднішні події в Раді не можна казати:" от клоуни, знову побилися". Це не так, а саме в частині про клоунів. Бійок в парламенті не було б, лише при повній диктатурі, а до Верховної Ради були б допущені виключно провладні сили. Тоді й не виникає причин для бійок, всі любили б диктатора, і нас примушували. 

      То ж, не треба червоніти за наших депутатів, які б'ються, ними можна лише пишатися й цінувати, бо вони – ознака наших демократичних свобод. Якщо у Верховній Раді перестануть битися – це сигнал, що варто визирнути з вікна й пересвідчитися, а чи не почали вже найближчий сквер обносити колючим дротом, розбудовуючи там концентраційний табір для політичних опонентів, невдоволених чинною владою.

      Читайте також: Невиліковна "вата" головного мозку

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Публикации Новости политики Нестор Шуфрич
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю
      сегодня , 22:16 Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю
      342
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      сегодня , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 770
      Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      сегодня , 21:02 Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      Світлана Попова 257
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук