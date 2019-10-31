Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня

Чернівці – місто без стратегії. Воно не має інфраструктурної доступності, не має зв'язку із зовнішнім світом, не може існувати, тому його або треба модернізувати, або місто зникне.

Ми можемо писати про унікальність Чернівців, неймовірну історичну спадщину та найкращу екологію, пишатись відремонтованою дорогою в якомусь із районів, а ще згадувати, що Чернівці у 2012-му були найкомфортнішим містом України, а в 2019-му зайняли 20 місце із 22-х. Так, ми можемо говорити і тішитися від тих змін в Чернівцях, які відбуваються лише в нашій уяві.

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Варто поїхати чернівчанину в Дніпро, Київ, Івано-Франківськ або приїхати із заробітків з сусідніх Польщі чи Чехії, всі віртуальні "гіперлупи", які ми запускаємо подумки, розбиваються через невтішну реальність.

Перше, що бачить турист, інвестор чи заробітчанин, який повертається – ворота міста, так називають – автовокзал, залізничний вокзал, аеропорт. Це по суті є містоутворюючі підприємства (які наповнюють бюджет), що надають позитивний вплив на економіку міста шляхом забезпечення вищого ступеня мобільності, створення нових робочих місць, розвитку всіх можливих видів сервісу та послуг.

Довгий час вокзали були призначені просто для того, щоб забезпечити швидко та безпечно пасажиропотік. Але зараз вокзали розвиваються і пропонують набагато більше своїм пасажирам – найкращий сервіс, різні класи підвищеної комфортності, а не просто будівлю для переходу до пасажирських платформ.

Чернівецький залізничний вокзал в красі та оригінальності не поступаються іншим історичним спорудам. Проте, коли виходиш з вокзалу в очікуванні прекрасного міста насправді розчаровуєшся. Повна відсутність розвитку привокзальної території: відсутність освітлення, інфраструктури транспорту (трансферів) до туристичних місць (Мигово, Хотин, Вижниця та інші), маршрутів від вокзалу в місто. Відсутня комфортна привокзальна територія для пасажирів. Кав'ярні, де можна випити каву о 6 ранку не знайдеш, так само, як і комфортного громадського простору, де можна попрацювати, зарядити гаджети чи просто зачекати. Наприклад, вокзал Сент-Панкрас в Лондоні, який перетворив старі складські приміщення у торговельний центр, що вмістив магазини, кафе, бари й навіть ресторан. Вокзал використовується не тільки, як місце для посадки пасажирів на поїзд, а і як простір для покупок та розваг для громадян.



Центральний залізничний вокзал в Червніцях / Фото з відкритих джерел

Центральний автовокзал Чернівців та привокзальна територія – це обличчя не Чернівців, а радянської епохи. Транспортний вузол щодня обслуговує сотні пасажирів, курсують міжнародні та міжміські рейси по Україні. Інфраструктура автовокзалу не витримує жодної критики, а зовнішній і внутрішній вигляд приміщення нагадує, що час зупинився. Це той випадок, коли краще знести та побудувати на його місці новий сучасний комплекс. Вокзали розвиваються і пропонують більше своїм пасажирам, роблячи їх місцем, щоб залишитися та насолоджуватися сервісом та комфортом.



Центральний автовокзал Чернівців / Фото foursquare.com

А тепер, про головні повітряні ворота Чернівців. Поки ми читаємо про теперішні тренди в розвитку аеропортів по всьому світу, які фактично призводять до зростання аеропорту як міста (аеротрополіс), Міжнародний аеропорт "Чернівці" обслуговує 2 міжнародні маршрути (Анталія, Бергамо) та 1 внутрішній (Київ).

Для того, щоб залучати іноземних інвесторів та українських бізнесменів, необхідно мати авіасполучення. Активність пасажиропотоку чернівецького аеропорту з 01.01.19 по 31.05.2019 – 301,8 тисяч пасажирів.

Сьогодні у світі вже ніхто не чекає, бізнесмен, який приїжджає на годинку-дві, щоб провести зустріч або турист, який приїжджає на вареник-фест хоче того ж дня повернутися. Розвиток аеропорту відіграє важливу роль як на регіональному рівні, так і на загальносвітовому, забезпечуючи більший рівень мобільності та залученість міста у світову фінансову систему.

Деякі українські міста мають якісну стратегію розвитку, деякі імітують шаблонні варіанти інших міст, а Чернівці – місто без стратегії. Місто, яке не має інфраструктурної доступності, не має зв'язку із зовнішнім світом, не може існувати, тому Чернівці потрібно або модернізувати, або місто зникне.

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