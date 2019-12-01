16:09
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Блог Соцсети

      Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення

      24
      Голодомор ХХІ століття / Фото з відкритих джерел

      Те, що з нами відбувається – це продовження Голодомору іншими методами.

      "Ціна правди" – фільм суперечливий, але потрібний. Потрібний, по-перше, для того, аби нарешті донести до тих у світі, хто не чув про наш Великий Голод, цю інформацію. Бо світові не вистачило на це 87 років. Не вистачить і 100. Це на поверхні.

      Це цікаво: Джамала, Сенцов та Вакарчук побували на фільмі "Додому": які враження у зірок

      По-друге, цей фільм у сучасних умовах – не тільки про наш Великий Голод, а про вічну тему небажання цивілізованого світу ставати на бік жертв і йти проти Росії не лише тоді, у 1932-33 роках, а й сьогодні. Насамперед сьогодні. Але цей другий рівень – метафоричний. І про нього не говоритимуть. А якщо й говоритимуть, то нечасто. Хоч він також на поверхні.

      І справжня драма історії Ґарета Джонса в тому, що з неї не зроблять висновку сьогодні як з актуального повідомлення нинішнім політичним і культурним елітам Заходу, а говоритимуть про злочин Сталіна і сталінізму, замикатимуть цю тему в художньому висловлюванні і конкретному історичному епізоді. Тоді як насправді цей злочин триває в інших формах і сьогодні. А історія наша не повторюється, вона затинається. Просто в інших умовах. Бо те, що з нами відбувається – це продовження Голодомору іншими методами.

      Цей фільм не оцінюватимуть як метафору сьогоднішньої російсько-української війни так само, як відмахувалися від історії Ґарета Джонса на початку 1930-х. З тією відмінністю, що тоді сумнівались у правдивості його свідчень і, по суті, зламали людині життя, а про сьогоднішню війну всі все знають і жодних доведень не потребують. Просто сьогодні, як і тоді, правда має не тільки свою ціну, а й цінники.

      Автор: Андрій Бондар
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Джамала, Вакарчук та інші на прем'єрі трилера "Ціна правди" про Голодомор: реакції знаменитостей

      Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права
      сегодня
      1340
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Голодомор Кино Публикации Новости культуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення
      Блог Соцмережі 24
      сегодня , 12:00 Рятівники історичної честі Росії: яка їх спіткала доля вдома
      Блог Медіа 1421
      сегодня , 09:40 Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1305
      сегодня , 08:40 Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога
      Блог Соцмережі 3601
      сегодня , 06:00 Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится
      Северин Трач 5704
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук