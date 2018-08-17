Почему "гармонизация" жизни не работает: объяснение психолога

Любая сфера жизни должна приносить человеку удовольствие - самореализацию, общение, познание себя и прочее.

Об этом психолог Михаил Лабковский написал в своем Instagram.

"Сейчас многие любят говорить о "гармонизации". "Гармонизациюи" жизни, отношений, семьи. И все эти разговоры сводятся к тому, что надо принять в жизни все тяжелое, сложное и неинтересное, чтобы насладиться веселым, легким и пустым", – отметил он.



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И по его мнению, эта "гармонизация" не работает. Ведь человек должен получать удовольствие, а не нести бремя. Это касается всех сфер – физической, творческой и интеллектуальной.

То есть, на работу человек мчится с удовольствием, там он не устает морально, насыщается энергией, занимаясь своим любимым делом.



То же самое касается отношений, в которых вы с удовольствием принимаете партнера таким, какой он есть, чувствуете себя собой, где не надо идти на постоянные компромиссы.

На самом деле, все зависит от вас самих. От того, какую жизнь вы выберете - скучную, тяжелую и печальную, в которой изредка бывают светлые дни, вроде отпуска и Нового года. Или радостную, счастливую, яркую, где черные полосы - скорее редкое исключение. Решать вам,

– подытожил психолог.

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