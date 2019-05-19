Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення

19 травня на екрани вийде фінальна 8 серія заключного 8 сезону культового серіалу "Гра престолів".

В чому ж секрет неймовірного успіху цієї теленовели виробництва НВО, що стала улюбленою історією мільйонів глядачів по всьому світу та вперше побачила світ 17 квітня 2011-го. Давайте спробуємо розібратися разом.

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Фентезі-серіал "Гра престолів", що від початку знімали за циклом популярних романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду і пламені", згодом пішов у самостійне плавання. Справа в тому, що з семи книг автор встиг написати тільки п’ять. Тому сюжети та герої теленовели почали жити власним життям, хоча Мартін зустрічався зі сценаристами та обговорював своє подальше бачення історії. Існує конспірологічна теорія, мовляв, дві заключні книги вже написані, але за домовленістю автор не випускає їх до закінчення серіалу. Також ЗМІ повідомляють, що Мартін щороку заробляє на відсотках від серіалу близько 15 млн доларів, а книги приносять йому по 10 млн в рік. Зазначу, що перші права на екранізацію НВО придбав ще 2007 року.



"Гра престолів" – це масштабність / Фото HBO

За приблизними підрахунками на 8-м сезонів серіалу канал витратив приголомшиву суму – приблизно 500 млн доларів, а кожна серія останнього сезону обходилася в 15 млн. Такі суми дозволили серіалу створювати неабияке масштабне шоу із спецефектами та графікою не гіршою, ніж мають деякі повнометражні фільми. Водночас це один із найдорожчих та найвидовишніших серіалів в історії американського телебачення. За підрахунками журналістів, лише показ 7-го сезону приніс творцям "Престолів" близько 900 млн доларів. Цю суму підрахували, спираючись на вартість місячної підписки 19,99 доларів та приблизну аудиторію кожної серії у 30 мільйонів глядачів.

Для зйомок залучали сотні акторів, але цікаво, що за виключенням американських акторів Пітера Діклейнджа та Шона Біна, які зіграли Тіріона Ланістера та Едварда Старка, основний акторський актив – це британські актори із характерним акцентом англійської мови та неперевершеною манерою гри. Королеву Серсею зіграла Ліна Хіді, Дейнеріс Таргарієн втілила Емілія Кларк, Джона Сноу – Кіт Харінгтон, сестер Арью та Сансу – Мейсі Вільямс та Софі Тернер. Деякі актори, які починали зніматися ще дітьми встигли вирости на знімальному майданчику. А гонорари ключових персонажів під кінець серіалу сягнули мільйона доларів за кожну серію.



Кожна серія "Гри престолів" дарує інтригу / Фото HBO

Запорукою успіху серіалу стала неперевершена драматургія та карколомний сюжет, що розгортається у Семи королівствах Вестеросу. Цей світ нагадує суворі часи європейського Середньовіччя, але із магами, велетнями, ожившими мерцями та навіть драконами. Саме за створення окремого всесвіту "Гра престолів" так полюбилася мільйонам фанів всього світу. В якісь мірі, повторивши успіх серії книг та екранізації "Володаря перснів", де також втілився цілий неперевершений всесвіт.

Окрім боротьби за Залізний трон, інтриг, масштабних батальних сцен чи відвертої еротики на екрані, "Гра престолів" захоплює своєю непередбачуваністю. Слідкуючи за улюбленим персонажем сезон за сезоном – ти відчував його, як свою близьку людину: співпереживав, захоплювався чи розчаровувався. Але будь-якої мить будь-хто навіть з числа головних героїв міг раптово померти в битві чи стати жертвою чиїхось хитросплетінь. А кінець кожної серії змушував з нетерпінням чекати виходу наступної, аби дізнатися, що ж буде далі.



Актори серіалу "Гра престолів" / Фото HBO

Але ніякого успіху не було б без титанічної та неймовірної праці творців та акторського складу. Наприклад, 3 серію 8-го сезону "Довга ніч", де представники всіх королівств зійшлися у вирішальній битві із Королем ночі та його армією мерців, знімали 55 ночей поблизу холодного Белфасту. А для фінальної битви за столицю Королівську гавань побудували 17 вулиць, які нагадують вулочки стародавнього Дубровника. Саме там раніше знімали сцени, які розгорталися у головному місті Вестеросу. Крім того, знімальний процес протягом всіх років охоплював Великобританію, Іспанію, Мальту, Марокко та Ісландію.

Але все хороше колись закінчується, й ось прийшов час прощатися із улюбленими героями та побачити, хто з героїв у фіналі виживе в безжальній боротьбі за Залізний трон та займе престол. НВО вже обіцяє кілька спін-офів, що оповідатимуть про події за 1000 років до теперішніх серіальних перепитій, але за участю вже інших акторів.

Тож насолоджуємося останньою серією улюбленого серіалу "Гра престолів"!

Гра на випередження: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу